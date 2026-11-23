

تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في فعاليات معرض «بيغ باد وولف» للكتاب 2026، الذي تستضيفه إمارة عجمان خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف 2، ببرنامج ثقافي وإعلامي متكامل يضم سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين والكتّاب، لمناقشة قضايا الصحافة والإعلام والثقافة، ومستقبل صناعة المحتوى في ظل التحولات الرقمية وتطورات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن مشاركة الجمعية في المعرض تجسد أهمية التكامل بين الصحافة والكتاب والثقافة في بناء الوعي المجتمعي، مشيرة إلى حرص الجمعية على أن تكون مشاركتها في الفعاليات الوطنية والثقافية فاعلة ومؤثرة، من خلال تقديم محتوى معرفي وحواري يثري النقاش العام ويواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام.



وقالت إن البرنامج يتضمن مجموعة من الندوات والجلسات التي تتناول تاريخ الصحافة الإماراتية وتجارب روادها، ومستقبل الكتابة الصحفية، وصحافة الطفل، والإعلام السياحي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى، فضلاً عن استعراض تجارب الكتاب والصحفيين الإماراتيين، وإبراز دور المرأة الإماراتية في المشهد الثقافي والإعلامي. وأضافت أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً بإشراك الأجيال الجديدة في الحراك الثقافي والإعلامي، من خلال مبادرات تستهدف طلبة المدارس والجامعات، لتعريفهم بمهارات الكتابة الصحفية والتحقق من الأخبار والتفكير النقدي، وتعزيز ارتباطهم بالقراءة والمعرفة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على مواكبة التحولات الإعلامية والتكنولوجية.



تنوع



يشمل البرنامج جلسات حوارية بمشاركة شخصيات إعلامية وصحفية، ولقاءات مع كتّاب وصحفيين إماراتيين لاستعراض تجاربهم في التأليف والنشر، ومناقشة التحولات التي تشهدها الكتابة الصحفية وانتقالها من الوسائل التقليدية إلى المنصات الرقمية، إلى جانب جلسة رئيسية تناقش العلاقة بين الصحافة والكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومسؤولية الإعلام في حماية الحقيقة وترسيخ الوعي. كما تخصص الجمعية ركناً للتعريف برسالتها وأنشطتها ومبادراتها وبرامجها التدريبية، وعرض إصدارات الصحفيين والكتّاب من أعضائها، وإتاحة المجال للتواصل مع الإعلاميين والمهتمين بالانضمام إلى عضويتها.

وتتضمن المشاركة كذلك مبادرة لإنتاج محتوى صحفي ورقمي يومي من قلب المعرض، يرصد فعالياته وإصداراته والكتاب المشاركين فيه، والحراك الثقافي في إمارة عجمان، إلى جانب التغطية الإعلامية للندوات واللقاءات، ونشر مواد صحفية ومرئية عبر منصات الجمعية.



ويعد معرض «بيغ باد وولف» من أبرز الفعاليات المتنقلة المتخصصة في بيع الكتب، ويعود إلى عجمان في نسخته الثانية هذا العام، بمشاركة واسعة من المهتمين بصناعة الكتاب والنشر والثقافة، موفراً منصة للتواصل بين القراء والناشرين والمؤسسات الثقافية، ومعززاً مكانة الإمارة وجهةً للفعاليات الثقافية والمعرفية. وتنظم مشاركة الجمعية بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، في إطار التعاون المؤسسي لدعم الحراك الثقافي والإعلامي، وتعزيز حضور الكتاب والصحافة في الفعاليات المجتمعية.