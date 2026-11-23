

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، حيث أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تحقيق الحدث نجاحات لافتة، إذ إنه يهدف إلى دعم المبدعين وتمكينهم من تنمية مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتحفيزهم على إنتاج أعمال فنية وأدائية متنوعة تسهم في إثراء الحراك الثقافي في دبي، وهو ما يتناغم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.





ويشهد المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 19 وحتى 26 نوفمبر الجاري في حي الشندغة التاريخي، تقديم سلسلة من الأعمال المسرحية والأمسيات الموسيقية وعروض الفنون الشعبية، بمشاركة مجموعة من أصحاب المواهب الشابة والجمعيات والفرق المسرحية والفنية المحلية، التي ستتنافس على جوائز الحدث، الذي يضم تحت مظلته «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، و«مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، و«مهرجان دبي للفنون الشعبية».



لجنة التحكيم



وفي هذا السياق، كشفت «دبي للثقافة» عن أعضاء لجان تحكيم النسخة الثانية من المهرجان، حيث يتولى الفنان والمخرج محمد السلطي، والكاتب والفنان عبدالله مسعود والفنانة عائشة عبدالرحمن، تقييم العروض المشاركة في «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، بينما سيقوم الباحث والفنان عبيد علي، إلى جانب عبدالله سليمان، عضو مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون التابع لهيئة تنمية المجتمع، والخبير والباحث في التراث علي خميس، بتقييم الفرق المتنافسة على جوائز «مهرجان دبي للفنون الشعبية»، فيما تُشرف تالا بدري، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز مجتمعي للموسيقى في دبي، والملحن السوري أسعد حمزة، والعازفة الأوكرانية ليليا أوستابشوك، على تقييم المشاركات الموسيقية والغنائية في «مهرجان دبي لموسيقى الشباب».





ويتضمن الحدث 7 عروض ضمن «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، الذي شكل عرض الافتتاح «رحلة البحث عن مجدي» وهو من تأليف مصطفى عامر، وإخراج خالد حافظ، وتقديم شركة (POV STUDIOS). وأما العروض الأخرى فتتمثل بـ: مسرحية «عزلة» لمسرح خورفكان للفنون، وهي من تأليف أحمد الماجد وإخراج نصرالدين عبيدي، «وزن زائد» من تأليف وإخراج ميرا المهيري ومن تقديم مسرح دبي الأهلي، «مانيكانات»، وهي من تأليف جاسم الخراز وإعداد عبدالله المهيري وإخراج محمد دلفش وتقديم مسرح ياس، «العالقون» من تأليف أشرف الرابحي وإخراج زينب الملا ومن تقديم ربع قرن للمسرح وفنون العرض، «صورة طبق الأصل»، وهي من تأليف عبدالله المهيري وإخراج حميد عبدالله. كما يتضمن الحدث عرضاً لمسرح دبي الوطني عرض «أهل الفن»، وهو من تأليف وإخراج عبدالله المهيري، ومسرحية ترفيهية «ثلاثة والرابع شارد»، وهي من تأليف وإخراج فهد إبراهيم جاسم طاهر.



«جودة الحياة في دبي»



ويتضمن المهرجان، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، سلسلة من الأمسيات الموسيقية التي تحتفي بأصحاب المواهب الشابة، وتتيح لهم إبراز قدراتهم في الغناء والعزف، إلى جانب عروض متنوعة للفنون الشعبية ستقدمها فرقة اليزوة للفنون الشعبية، وفرقة النادي البحري للفنون والسياحة، وفرقة مسرح الشباب للفنون، وفرقة جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح.



قيمة



وأشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية المهرجان ودوره في تعزيز استدامة المشهد الفني، وتهيئة الظروف التي تساعد المبدعين الشباب على تحويل شغفهم بالفنون إلى مسارات مهنية واعدة، ما يسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية وإثراء المشهد الفني في الإمارة. وقالت: «يمثل المهرجان منصة مهمة لاكتشاف أصحاب المواهب الناشئة وتوفير ما يحتاجونه من أدوات تمكنهم من صقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الفنية، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا الحدث إلى ترسيخ ثقافة التجريب والتعلم المستمر، وتشجيع الفنانين الشباب على استكشاف طاقاتهم وتطوير رؤاهم الإبداعية، والاستفادة من خبرات الفنانين والمختصين في مجالات الفنون الأدائية، بما يعزز قدرتهم على تقديم أعمال نوعية تثري المشهد الإبداعي، وتسهم في تشكيل مستقبل الفنون الأدائية في دبي».