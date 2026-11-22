ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حتى 23 نوفمبر الجاري، عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة جلسة حوارية بعنوان «قيم زايد في بناء فكر أجيال الإمارات»، قدمتها المستشارة الأسرية والاجتماعية موزة القبيسي، واستعرضت خلالها المنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان الإماراتي، ودور القيم الوطنية في تشكيل وعي الأجيال وتعزيز انتمائها وهويتها.



وأكدت القبيسي أن مشروع الشيخ زايد، رحمه الله، الحضاري لم يقتصر على تأسيس الدولة وتطوير بنيتها التحتية، بل ارتكز على بناء الإنسان فكرياً وأخلاقياً، باعتباره أساس التنمية والتقدم، موضحة أن القيم التي غرسها في المجتمع الإماراتي شكلت منظومة متكاملة أسهمت في ترسيخ الاستقرار والتسامح والتعايش، ومكنت الدولة من تحقيق حضور عالمي متميز.

وتناولت الجلسة أربع قيم رئيسة جسدت جوهر رؤية الراحل الكبير الشيخ زايد، وهي الحكمة والاحترام والاستدامة وتنمية الإنسان، والتي شكلت محاور «عام زايد» 2018، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده طيّب الله ثراه.



وأوضحت القبيسي أن الحكمة تجلّت في قدرته على استشراف المستقبل واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تأسيس اتحاد دولة الإمارات على الرغم من التحديات التي واجهت قيامه، بينما أسست قيمة الاحترام لمجتمع منفتح على الثقافات المختلفة، يقوم على تقبُّل الآخر وصون الكرامة الإنسانية.



وفي محور الاستدامة، أشارت إلى أن رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، تجاوزت تلبية احتياجات الحاضر إلى التخطيط لمستقبل الأجيال، مستشهدة بإصراره على استصلاح الأراضي وزراعتها على الرغم من التحديات البيئية، باعتباره نموذجاً لتحويل الرؤية بعيدة المدى إلى إنجازات ملموسة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.



أما تنمية الإنسان، فأكدت أنها شكلت الركيزة الأساسية لمشروع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فقد أولى التعليم اهتماماً استثنائياً، وحرص على إنشاء المدارس للبنين والبنات، ودعم المعلمين، وإتاحة فرص التعلم للمرأة الإماراتية.



واستعادت لقاءً جمعها مع المغفور له الشيخ زايد، وكانت آنذاك ضمن مجموعة من خريجات جامعة الإمارات، مشيرة إلى أن الشيخ زايد، كان حريصاً على الاستماع إلى تطلعاتهن والتعرف إلى التحديات التي تواجههن.



واستعرضت القبيسي تجربتها في نقل هذه القيم إلى الأجيال الجديدة، من خلال مبادرة «زايد القائد»، التي شارك فيها 88 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مؤلفها حول استراتيجية الشيخ زايد في بناء الإنسان، الذي تُرجم إلى الإنجليزية بدعم من أكاديمية سيف بن زايد.



وشددت على أن الحفاظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتطلب تحويل قيمه إلى سلوكات وممارسات يومية، وتعزيز حضورها في المؤسسات التعليمية والمجتمع، بما يُرسخ الهوية الوطنية ويُعد الأجيال لتحمل مسؤولياتها المستقبلية.



ويأتي المهرجان ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية في دعم النشر والإنتاج المعرفي وتعزيز مكانة العربية، انسجاماً مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في صون التراث الثقافي، وتنمية المشهد الثقافي للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً للإبداع والمعرفة.