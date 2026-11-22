تستعد مكتبة محمد بن راشد للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برنامج متنوع من الفعاليات التراثية والفنية والترفيهية، التي تنظمها يوم 27 نوفمبر، من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، في مساحاتها الخارجية، وسط أجواء احتفالية تجمع العائلات ومختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار حرص المكتبة على المشاركة في المناسبات الوطنية، وتعزيز ارتباط الأجيال بالهوية الإماراتية وموروثها الثقافي، من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر، وتتيح للزوار التعرف إلى جوانب من الحياة الإماراتية التقليدية بأساليب مبتكرة تناسب مختلف الأعمار.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأركان والأنشطة المستوحاة من الموروث الوطني، من أبرزها «خَرْف النخل»، الذي يتيح للزوار تجربة جني الرطب باستخدام الأدوات التقليدية، و«الصيد بالقرقور»، الذي يقدم تجربة تفاعلية مستوحاة من مهنة الصيد القديمة، إلى جانب «دكان الخور»، الذي يعيد إحياء أجواء الدكاكين التراثية بتفاصيلها الأصيلة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش الفنية والإبداعية، تشمل الرسم على الفخار وتزيينه بالرموز الوطنية، وتنسيق النباتات المحلية، وفي مقدمتها شجرة الغاف، إلى جانب جدار فني جماعي يشارك الزوار في تلوينه، وركن مخصص للأطفال.

وتتواصل الأجواء التفاعلية مع مجموعة من الألعاب، تشمل السيارات الإلكترونية، وتحديات الدقة والتركيز، وتجارب التحكم بالمركبات عن بُعد، إضافة إلى ركن يتيح للأطفال التفاعل مع حيوانات المزرعة الأليفة تحت إشراف مختصين.

وتكتمل الاحتفالات بتجارب الطهي الحي التي تقدم المأكولات الإماراتية التقليدية، مثل اللقيمات والخبز الشعبي، إلى جانب مجموعة من الأطباق المحلية والمشروبات، بما يمنح الزوار فرصة للاستمتاع بتجربة عائلية تجمع بين التراث والفنون والترفيه.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد أفراد المجتمع والعائلات إلى المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الخامس والخمسين، والاستمتاع بالأنشطة والورش والتجارب التراثية التي تعكس ثراء الموروث الإماراتي، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.