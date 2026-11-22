تنطلق الثلاثاء (24 نوفمبر)، في فندق جراند حياة دبي فعاليات النسخة الخاصة من «قمَّة المعرفة 2026»، التي تنظِّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمفكرين وصنَّاع القرار والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة دور المعرفة في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على التكيّف مع التحولات المتسارعة وبناء مستقبل أكثر استدامة.



وتناقش جلسات القمة آليات بناء اقتصادات المستقبل، وكيف يتحول اقتصاد المعرفة إلى فرص نمو. كما تسلِّط الضوء على إنجازات الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2026 وذلك في نسختها التاسعة، وأثرها في إلهام الأجيال الشابة الانخراط في البحث والابتكار، كما تسلط الضوء على نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي للعام الجاري واتجاهات المعرفة وأهمية السياسات المستندة إلى البيانات في تحقيق تعافٍ عادل. وتستشرف جلسات القمَّة ملامح عام 2027 وتحولاته ومخاطره وأولوياته الاستراتيجية.



وتبحث جلسات «حوارات المعرفة» ضمن فعاليات القمَّة سُبل مواجهة التحديات في عالم تتسارع فيه التحولات وتتعاظم فيه التحديات، فتتناول دور الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، وقدرة التقنيات المالية على تحصين الاقتصادات، إلى جانب الجوانب المقلقة للذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية وبناء الصمود النفسي في زمن الأزمات المتلاحقة.



وتستعرض القمَّة، تحت شعار «المعرفة والأثر»، تجارب الجهات الوطنية في حماية المجتمع والاقتصاد من الأزمات، عبر جلسات تناقش الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية الحيوية، وجاهزية الدولة للأزمات والكوارث والانتقال من الاستجابة إلى التعافي بعقلية استباقية، إلى جانب دور الموانئ الذكية في استمرار الإمداد عند تعطل الممرات العالمية، ومواجهة التضليل الإعلامي والتزييف العميق، وصولاً إلى الأمن الاستباقي والشراكة المجتمعية في أوقات الطوارئ.



وتأتي النسخة الخاصة من قمَّة المعرفة في إطار الجهود المتواصلة للمؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لترسيخ مكانة المعرفة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ومنصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، ودعم صنّاع القرار في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.