أمسية تتويج فائزي الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في متحف المستقبل بدبي، شهدت تتويج الفائزين بالمحور الرئيس لهذه الدورة «الأسرة»، حيث قام سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين، حيث حصد المصور الإماراتي حامد عبيد آل علي المركز الأول في هذا المحور بصورة بعنوان «احتضان في العتمة»، نرى فيها سلطعونة صغيرة تجلس على طيّات الإسفنج في أعماق البحر، حيث لا يبلغ الضوء إلا شحيحاً، وكأنها اختارت هذا الخفاء بوعي.

تحت جسدها الشاحب تتكوّم بيوضها كجمر هادئ، كل منها عالم لم يُفتح بعد. في هذا الصمت البحري العميق تعيد الطبيعة تعريف الأمومة بلا كلمات: جسد يظلل، وأطراف تحرس، وصبر لا يعرف حدوداً.

المركز الثاني في محور «الأسرة» كان من نصيب المصور السعودي نواف العصيمي، بصورة بعنوان «هيبة العائلة»، نرى فيها عائلة من الفيلة تمضي في طريقها بقوانين ثابتة، فلا يتقدم الكبير ناسياً صغيره، ولا يبقى الضعيف وحيداً خلفه.

تبدو القوة في أرق صورها: حماية بلا ضجيج، وقرب لا يحتاج إلى وعد. المصور الهندي سوبهاجيت داتا جاء في المركز الثالث بصورة بعنوان «زجاج يجمع» نرى فيها تشابك الانعكاسات والشفافية، حيث يقف رجل يحمل كاميرته وكأنه يعيد تأليف ما تفرّق: امرأة وطفل يتناولان طعامهما في هدوء، وخلفهما تمتد مياه وجبال وسفن راسية.

الأسرة ليست دائماً في مشهد واحد، أحياناً تكون في طبقات متعددة، كل منها حاضر بطريقته، وكلها معاً تشكل صورة واحدة لا تكتمل إلا بهم جميعاً.



فلاش

نقلة نوعية فائقة للقوة التنافسية للعدسة الإماراتية



جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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