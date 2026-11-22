

اختتم معرض «فنون العالم دبي» دورته الـ12 في مركز دبي التجاري العالمي، مسلطاً الضوء على مبيعات الأعمال الفنية والمواهب المشاركة من مختلف أنحاء العالم والفرص الجديدة التي أتاحها للفنانين. وأتاح المعرض للفنانين وصالات العرض فرصة التواصل مع مقتني الأعمال الفنية وجمهور جديد، إلى جانب تكريم المواهب الناشئة ضمن جوائزه السنوية. كما أعلن المنظمون عن عودة المعرض في دورته الثالثة عشرة خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2027.

وأقيم المعرض هذا العام تحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، بمشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 65 دولة، قدموا نحو 10 آلاف عمل فني أصلي. وجمع المعرض صالات العرض والفنانين المستقلين والناشئين من ثقافات وخلفيات فنية متنوعة، وأتاح لهم فرصة التواصل مع مقتني الأعمال الفنية والمشترين وجمهور جديد.



وشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين بجوائز المعرض، وتكريمهم تقديراً لإنجازاتهم الفنية، وإتاحة فرص جديدة لهم لعرض أعمالهم والتعريف بها أمام جمهور أوسع.



وكرّمت «نور رويال كوليكشن» 16 فناناً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مشاركون من الأرجنتين وكرواتيا والفلبين. وحصل كل فائز على فرصة عرض أعماله لمدة ثلاثة أيام في «نور رويال غاليري»، بما يتيح له الوصول إلى جمهور جديد بعد انتهاء المعرض.



وكرّمت جوائز Rove للفنانين الناشئين، المقدمة بالتعاون مع Rove Hotels، فنانين اثنين، حيث فاز محمد أمداد حسين بالجائزة الكبرى، وحصل على جناح مجاني للمشاركة في معرض «فنون العالم دبي 2027»، فيما فازت ناتالي تروان بجائزة اختيار الجمهور، بناءً على تصويت زوار المعرض.



كما احتفت جوائز WAD Future Artists بمواهب الجيل الجديد. وحصلت مدرسة دلهي الخاصة في دبي على المركز الأول، تلتها مدرسة جيمس نيو ميلينيوم في دبي هيلز بالمركز الثاني، ثم مدرسة ريبتون دبي في المركز الثالث. وكرّمت الجوائز إبداعات الطلاب الذين عُرضت أعمالهم إلى جانب أعمال فنانين وصالات عرض محترفة.



وكرّمت جوائز الإقامة الفنية فنانين اختيروا للحصول على فرص لتطوير أعمالهم والتواصل مع جمهور جديد، بالتعاون مع فنادق في دبي. وحصل سالم الحمادي على جائزة «إنديغو هوتيل»، فيما اختار «راديسون رِد» الفنانة ميريام بسري.

وشملت الجوائز الأخرى جائزة «أتلانتس ذا رويال» التي فاز بها أيوب محبي، وجائزة «زيكر» التي حصل عليها يانيف إيديري، وجائزة مصور العام من «فوتو واد» التي فازت بها جانار كوجاخميتوفا.



شهد معرض «فنون العالم دبي» مبيعات لأعمال فنية على مدار أيامه الأربعة، ما يعكس دوره في إتاحة الفرصة للفنانين للتواصل مع مقتني الأعمال الفنية والمشترين.

وتمكنت الفنانة الجنوب أفريقية آنا ثاكراي، المقيمة في أبوظبي، من بيع معظم أعمال مجموعتها المشاركة في المعرض، فيما باعت الفنانة الهندية سيما غوبتا، المقيمة في دبي، ثلاثة أعمال فنية أصلية. وأكدت الفنانتان أهمية المعرض في إتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع الزوار وتعريف جمهور جديد بأعمالهما وأساليبهما الفنية.



وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، تعليقاً على ختام الدورة: «أكثر ما أسعدني هذا العام هو الحوارات التي شهدها المعرض، حيث حرص الزوار على التعرف إلى القصص التي تقف وراء الأعمال الفنية، وأتيحت للفنانين فرصة لقاء جمهور ربما لم يكن بإمكانهم الوصول إليه من قبل. وكان من الرائع أيضاً مشاهدة هذا العدد الكبير من الأطفال وهم يشاركون في الأنشطة ويكتشفون مواهبهم. وأتوجه بالشكر إلى كل من شاركنا هذه الدورة، ونتطلع إلى استقبال المشاركين والزوار مجدداً، والترحيب بوجوه جديدة في عام 2027».

من جانبه، قال مارس تشن، الرئيس التنفيذي لشركة زيكر العالمية، الشريك الرسمي للمعرض في قطاع السيارات: «أتاح لنا معرض «فنون العالم دبي» فرصة مهمة للتواصل مع جمهور يشاركنا الاهتمام بالتصميم والإبداع والابتكار.

وقد سعدنا بمشاركتنا بصفتنا الشريك الرسمي في قطاع السيارات في حدث يجمع هذا التنوع من المواهب والأفكار الفنية. كما وفر المعرض فرصة لتعريف الزوار بعلامة «زيكر» وإبراز دور التصميم المدروس والتكنولوجيا في تطوير التجارب التي نقدمها».