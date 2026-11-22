

أسدلت بطولة فزاع لليولة الستار على منافسات مرحلتها الأولى، باكتمال عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني، بعد حسم سعيد عبد الله المهيري، من إمارة دبي، وعامر سالم الكعبي، من إمارة الشارقة، آخر بطاقتي التأهل خلال الحلقة الرابعة من برنامج «الميدان» في نسخته الثانية والعشرين، ضمن النسخة السادسة والعشرين من البطولة، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.



وشهدت قلعة الميدان في منطقة المرموم أمسية حافلة بالتحدي، مع تقارب مستويات المتنافسين، وتبادل التفوق في التحديات الستة، في حلقة حملت أهمية مضاعفة، باعتبارها الفرصة الأخيرة لحجز مقعدين في المرحلة الثانية، وسط تفاعل جماهيري مع مجريات المنافسة التي امتدت حتى إعلان النتائج النهائية.

وقدم الحلقة راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونُقلت مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، وأثير إذاعة الأولى، وقناة المركز على «يوتيوب»، لتواصل البطولة حضورها الإعلامي والجماهيري، بوصفها إحدى أبرز المنصات المعنية بالفنون والرياضات التراثية الإماراتية.

ونجح سعيد عبد الله المهيري، من إمارة دبي، في انتزاع المركز الأول برصيد 75 علامة، بعد أداء متميز في عدد من التحديات، فيما حجز عامر سالم الكعبي، من إمارة الشارقة، بطاقة التأهل الثانية بحصوله على 60 علامة، وحلّ راشد يوسف المرشودي، من إمارة الفجيرة، في المركز الثالث برصيد 50 علامة، بينما جاء منصور إبراهيم العسماوي، من إمارة دبي، في المركز الرابع برصيد 25 علامة، بعد مشاركة شهدت حضوراً تنافسياً للمتسابقين الأربعة، وتفاوتاً في نتائج التحديات، ما أضفى على الحلقة طابعاً حماسياً حتى مراحلها الأخيرة.

وبهذه النتائج، انضم سعيد عبد الله المهيري وعامر سالم الكعبي إلى المتأهلين الستة من الحلقات الثلاث السابقة، وهم محمد ناصر آل علي ومكتوم محمد بن طراف المنصوري وزايد علي الشحي وعبد الله عمر المهيري، وعبد الرحمن عمر الزعابي وحمد محمد المقعودي، ليكتمل عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني، في مرحلة جديدة تزداد فيها حدة المنافسة، مع اقتراب اليويلة خطوة أخرى من حلم الفوز بكأس فزاع الذهبي.

اليولة تفتتح التحديات

انطلقت الحلقة الرابعة بتحدي اليولة على إيقاع أغنية «سبعة أنعام»، من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، حيث قدّم المتنافسون عروضهم أمام لجنة التحكيم، التي يتولى فيها خليفة بن سبعين تقييم أداء اليولة.

وشهد التحدي تفوق سعيد عبد الله المهيري وراشد يوسف المرشودي، اللذين نجحا في الحصول على العلامة الكاملة البالغة 25 علامة.

وفي تحدي «شد شداد»، برز راشد يوسف المرشودي وعامر سالم الكعبي ومنصور إبراهيم العسماوي، بعدما تمكنوا من تحقيق العلامة المخصصة للتحدي، الذي يختبر مهارات المشاركين في التعامل مع أدوات الهجن، وإتقان إحدى الممارسات المرتبطة بحياة أهل الإمارات.

أما تحدي السباحة، الذي يُقام في مجمع حمدان الرياضي، فقد شهد تفوق سعيد عبد الله المهيري ومنصور إبراهيم العسماوي، ليحصل كل منهما على 15 علامة.

تنافس حتى النهاية

وفي تحدي «عدّ القصيد»، الذي يتولى تحكيمه الشاعر خميس بن بليشة الكتبي، نجح راشد يوسف المرشودي وعامر سالم الكعبي في تحقيق العلامة المخصصة للتحدي، الذي يختبر مهارات المشاركين في إلقاء القصيد وحفظه، ويعكس المكانة التي يحتلها الشعر الشعبي في الذاكرة الثقافية الإماراتية.

وتواصلت الإثارة في تحدي الرماية، الذي يُقام مباشرة على مسرح الميدان، ويعتمد على الجري لالتقاط السلاح، ثم التصويب نحو الأهداف، حيث نجح سعيد عبد الله المهيري وعامر سالم الكعبي في تحقيق العلامة الكاملة البالغة 15 علامة لكل منهما.

واختُتمت التحديات بمنافسات «زمط هين» على مضمار المرموم في موقع البطولة، حيث تفوق سعيد عبد الله المهيري وعامر سالم الكعبي، ليحصل كل منهما على 20 علامة، ويعززا رصيديهما في ختام حلقة حسمت آخر بطاقتين مؤهلتين إلى الدور الثاني.

معرفة تصنع الانتماء

وأكدت ناتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن البرنامج الأسبوعي لليويلة، يمثل امتداداً عملياً لرؤية بطولة فزاع لليولة، ولا يقتصر على إعداد المشاركين لخوض المنافسات، بل يقوم على برنامج متنوع، يجمع بين التدريب على مختلف تحديات البطولة، والتعرف إلى الجوانب التاريخية والثقافية المرتبطة بالموروث الوطني، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.

وقالت: «نحرص على أن تكون تجربة اليويلة أوسع من حدود المنافسة، وأن يجمع برنامجهم الأسبوعي بين التدريب والمعرفة، لأن إتقان المهارة يكتسب قيمة أكبر حين يدرك الشاب جذورها ومكانتها في تاريخ مجتمعه.

ولهذا تتكامل التدريبات على تحديات البطولة مع زيارات ميدانية تتيح للمشاركين التعرف عن قرب إلى مؤسسات وطنهم وشواهد تاريخه، وكان آخرها زيارة متحف زايد الوطني، التي أتاحت لهم التعمق في إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتعرف إلى القيم والرؤية التي أرست دعائم نهضة الإمارات، وما تركه من إرث وطني وإنساني عظيم».

وأضافت: «إن هدف البطولة لا يتوقف عند إعداد متسابق قادر على الفوز، بل يتجاوز ذلك إلى بناء شاب يعرف وطنه، ويفهم تاريخه، ويعتز بهويته عن وعي ومعرفة. فنحن نريد للموروث أن يتحول إلى جزء من شخصياتهم وسلوكهم ونظرتهم إلى مسؤوليتهم تجاه وطنهم.

وحين يجمع الشاب بين ممارسة تراث أجدادهـ وفهم القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، نكون قد حققنا الغاية الأعمق من الميدان، وهي أن نُعدّ جيلاً يحمل هويته بثقة، ويواصل مسيرة وطنه، وهو يدرك قيمة ما ورثه، وما ينبغي أن يحافظ عليه».

وعلى الجانب الفني، حلّ الفنان فيصل الجاسم ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج «الميدان»، حيث قدّم أغنية «الغلا المتفرد»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي ملأ مدرجات قلعة الميدان في المرموم.

ومع اكتمال عقد المتأهلين الثمانية، تطوي بطولة فزاع لليولة صفحة المرحلة الأولى، وتستعد لانطلاق منافسات الدور الثاني، الذي سيشهد مواجهات جديدة بين اليويلة الذين نجحوا في تجاوز اختبارات التأهل، في رحلة تتواصل خلالها المنافسة على كأس فزاع الذهبي.