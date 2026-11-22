ضمن مبادرة «العربية بذائقة أصحاب الهمم»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، استضاف مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17 العرض المسرحي «مسافر عبر الحكايات»، بمشاركة أربعة فنانين من أصحاب الهمم، جسّدوا شخصيات مستوحاة من إصدارات المركز في مشاهد مسرحية أبرزت أهمية الكتاب والقراءة، وأتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية.

واستوحى العرض أربع حكايات من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، جرى تحويلها إلى مشاهد مسرحية جمعت بين السرد والتمثيل والحركة التعبيرية، وقدّمت مضامينها الأدبية للجمهور في قالب تفاعلي، بما يفتح أمام الكتاب مسارات جديدة للوصول إلى الجمهور، ويمنح المشاركين مساحة للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الفنية.

وتأتي المبادرة في إطار «عام الأسرة» 2026، بما يسلّط الضوء على دور الأسرة في اكتشاف مواهب أصحاب الهمم ودعمها وتنميتها، وتهيئة بيئة تشجعهم على التعبير عن قدراتهم والمشاركة بفاعلية في الحياة الثقافية والمجتمعية، من خلال تجارب إبداعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتفتح أمامهم مساحات أوسع للتفاعل والمشاركة.

ويمثل العرض ثمرة لمسار عمل متكامل تبناه المركز ضمن المبادرة، بدأ بمرحلة تدريبية في مايو 2026 شملت ورشتين متخصصتين في حرفية التمثيل والخط العربي، بمشاركة 10 فنانين في كل ورشة.

وركزت ورشة التمثيل على تنمية مهارات الإلقاء والارتجال والإيقاع الحركي والحركة التعبيرية ولغة الجسد، فيما تناولت ورشة الخط العربي أساسيات الخط وتوظيف الحروف العربية في أعمال فنية تجمع بين الخط والفنون التشكيلية.



وانتقلت المبادرة من التدريب إلى التطبيق العملي، حيث أتاحت للمشاركين توظيف المهارات التي اكتسبوها في تجارب فنية أمام الجمهور، من بينها مشاركة سابقة ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، وصولاً إلى العرض المسرحي في مهرجان العين للكتاب، في مسار يعكس توجه المركز نحو تطوير برامج مستدامة لا تكتفي بإتاحة المشاركة، بل تعمل على بناء المهارات وتوفير منصات حقيقية لإبراز المواهب.

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبمشاركة مركز الفن للجميع فلج في الجانب الفني والتدريبي، بما يدعم جهود المركز في بناء شراكات تسهم في توسيع الوصول إلى الثقافة واللغة العربية، وتطوير تجارب تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

وشارك في عرض مسافر عبر الحكايات كل من يوسف المولى، وعمر السكري، وإسراء رسلان، وهشام محمد، والذين جسّدوا شخصيات مستوحاة من إصدارات المركز، مقدّمين تجربة مسرحية أبرزت قدرة الأدب واللغة العربية على التحول إلى مساحة للتعبير الفني والتواصل مع الجمهور.

وتندرج «العربية بذائقة أصحاب الهمم» ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تعزيز الشمولية الثقافية وإتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمع، وتطوير مبادرات تربط القراءة باللغة والفنون، وتمنح أصحاب الهمم فرصاً أوسع للمشاركة والإبداع، بما يعزز حضورهم الفاعل في الحياة الثقافية والمجتمعية.

وفي ختام الفعالية، كرّم المركز المشاركين في العرض المسرحي والمخرج محمد بكر، تقديراً لمساهمتهم في إنجاح العمل، بحضور جمعة الظاهري، مدير إدارة المكتبات المتخصصة في مركز أبوظبي للغة العربية.

ويُنظم مركز أبوظبي للغة العربية مهرجان العين للكتاب تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حتى 23 نوفمبر 2026، تحت شعار «واحة الحكايات»، بمشاركة 230 عارضاً، وأكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية، دعماً للقراءة والإنتاج الإبداعي، وتعزيزاً لحضور اللغة العربية في المجتمع.

ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية، يواصل مهرجان العين للكتاب الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي.