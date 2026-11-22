نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن مبادرة «المجالس الثقافية»، لقاءً ثقافياً وجلسة حوارية مع الكاتب والإعلامي والمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، للحديث عن كتابه «حارسات الوقت والمدن»، الذي يوثق أشهر الساعات ومعالمها في نحو 120 مدينة حول العالم، مستعرضاً رحلة امتدت 35 عاماً من البحث والتصوير وجمع المعلومات، قدم خلالها قراءة ثقافية وتاريخية لعلاقة الزمن بالمدن وذاكرتها الحضارية.

وبحضور المؤرخ الدكتور فالح حنظل، استهل الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الجلسة بالإشادة بما يتضمنه الكتاب من جهد بحثي وتوثيقي واهتمام بالتفاصيل، مؤكداً أنه يمثل إضافة ثقافية ومعرفية، ويعكس مثابرة المؤلف وشغفه بالبحث والاستكشاف، كما يأتي امتداداً لمسيرته الإبداعية وإسهاماته الثقافية المتواصلة. وتساءل عن أبرز الساعات التي تحتضنها دولة الإمارات، وما تحمله من دلالات تاريخية وجمالية.

وتطرق آل علي لفلسفة الوقت وقيمته في حياة الإنسان، مستعيداً ذكرياته مع الساعات وما تمثله من شواهد على مراحل تاريخية مهمة، مشيراً إلى أن تطور صناعة الساعات وتصاميمها يعكسان تحولات الزمن والمجتمعات، وأن بعض الساعات صُنعت خصيصاً لتخليد مناسبات وأحداث معينة، فتحولت بدورها إلى شواهد مادية تحفظ ذاكرة تلك المناسبات.

وتناول الظاهري بدوره بدايات فكرة الكتاب، التي انطلقت من شغفه بتصوير ساعات المدن العتيقة، قبل أن تتحول مع مرور السنوات إلى مشروع معرفي وبصري واسع، جمع فيه الصور والمعلومات عن ساعات المدن ومعالمها، مستفيداً من رحلاته إلى مختلف أنحاء العالم، ومن اهتمامه بما تختزنه هذه الساعات من حكايات ودلالات تاريخية وثقافية.

وأشار إلى أن الكتاب يتتبع نماذج من أشهر الساعات وأجملها، وما ارتبط بها من تحولات حضارية وفنية واجتماعية، وقد تولى المؤلف بنفسه تصوير الساعات التي يوثقها، لتشكل الصورة محوراً أساسياً في هذا العمل الذي يجمع بين أدب الرحلات والتوثيق التاريخي والتعريف الثقافي والسياحي.

واستعرض الظاهري الساعات الكبرى الموجودة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة، مقدماً تفاصيل عن ساعة الزهور في دبي، وما تمثله من نموذج يجمع بين قياس الوقت والتصميم الجمالي، إلى جانب استحضاره نماذج أخرى من الساعات التي أصبحت علامات مميزة في مدن العالم.

وتوقف عند ساعة غرناطة التي تعود إلى الإرث الحضاري العربي في الأندلس، والساعات التي ارتبطت بحكايات الحب والحرب، فضلاً عن نماذج تعكس اختلاف نظرة الشعوب إلى الزمن، ومنها الساعات التي تدور عقاربها عكس الاتجاه المعتاد في أحد بلدان أمريكا اللاتينية، والساعة التونسية التي ارتبطت بفكرة عودة الزمن.

كما تناول التحولات التي شهدتها صناعة الساعات واستخداماتها، موضحاً انتقالها من ساعات الجيب التي كان يحملها الناس قديماً إلى ساعات المعصم، والعوامل التي أسهمت في هذا التحول، وما رافقه من تغيرات في التصميم وأساليب الاستخدام.

هذا وقد جاءت الجلسة في إطار اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتنظيم اللقاءات الثقافية التي تستضيف المبدعين والباحثين، وتسلط الضوء على تجاربهم وإصداراتهم، وتثري الحوار حول الذاكرة والتاريخ والثقافة، بما يعزز حضور الكتاب والمعرفة ويتيح للجمهور التعرف إلى التجارب الإماراتية المتميزة في مجالات الإبداع والتوثيق.