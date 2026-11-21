

يختتم معرض «فنون العالم دبي» دورته الثانية عشرة الأحد (22 نوفمبر) بيوم مخصص لمشاركة العائلات بالأنشطة الفنية والإبداعية. ويتضمن اليوم العائلي ورشاً للرسم والتشكيل بالطين وأعمالاً تركيبية تفاعلية، إلى جانب عرض لإبداعات طلاب المدارس، بما يتيح للأطفال وأولياء أمورهم فرصة اكتشاف الفن والمشاركة في أنشطة متنوعة معاً.



واستقبل معرض «فنون العالم دبي»، الذي يجمع أكثر من 300 عارض من أكثر من 65 دولة، زواره طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأتاح لهم فرصة اكتشاف أعمال فنية أصلية ولقاء الفنانين والتعرف على أساليب فنية متنوعة. ويركز برنامج اليوم الأخير على الأطفال والعائلات، من خلال أنشطة تشجع الصغار على تجربة مواد وأساليب فنية مختلفة وتنمية مواهبهم.



تتيح مساحة WAD Studio للعائلات المشاركة في ورش عمل تعرف الأطفال على مواد وأساليب فنية متنوعة، وتشجعهم على التعبير عن أفكارهم من خلال الفن.



ومن أبرز الأنشطة ورشة مخصصة للأطفال لتشكيل الطيور بالطين، حيث يمكنهم ابتكار أعمالهم الفنية الخاصة.

كما يمكن للعائلات المشاركة في The Art of Noticing، وهي جولة للتصوير الفوتوغرافي، تشجع المشاركين على الانتباه إلى التفاصيل المحيطة بهم والتقاط صور لها باستخدام الكاميرات أو الهواتف الذكية.



وإلى جانب ورش العمل، يمكن للزوار استكشاف الأعمال التركيبية والتجارب التفاعلية في مختلف أنحاء المعرض، ومنها لوحات فسيفسائية ملونة مصنوعة باستخدام مكعبات روبيك، وتجارب فنية بتقنية الواقع الافتراضي، وأعمال تركيبية مستوحاة من التراث الإماراتي. كما يمكنهم متابعة الفنانين أثناء تنفيذ أعمالهم أمام الجمهور في المناطق المخصصة للعروض الفنية الحية.



ويحتفي اليوم العائلي أيضاً بمواهب الجيل الجديد، من خلال عرض أعمال فنية لطلاب من مدارس مشاركة في دولة الإمارات، تشمل مدرسة الاتحاد الخاصة، ومدرسة فيلادلفيا الخاصة، ومدرسة دلهي الخاصة، ومدرسة جيمس نيو ميلينيوم، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية.



وتتيح هذه المبادرة للطلاب فرصة عرض إبداعاتهم في معرض فني إلى جانب أعمال فنانين معروفين ومواهب صاعدة من مختلف أنحاء العالم.



كما تمنح العائلات فرصة التعرف على إبداعات أبنائها وتشجيعهم على تنمية مواهبهم الفنية منذ الصغر، وإتاحة المجال أمامهم لمشاركة أفكارهم وأعمالهم مع جمهور أوسع.



وضم المعرض أعمالاً متنوعة تضمنت الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والأعمال التركيبية، بأسعار تتراوح بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي، ما أتاح للراغبين شراء أول عمل فني لهم والمقتنين ذوي الخبرة فرصة اكتشاف أعمال فنية جديدة.