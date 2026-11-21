نجحت الأمريكية ديردري كين، البالغة من العمر 38 عاماً، في إكمال 7 من أكبر سباقات الماراثون في العالم خلال عام واحد، رغم خوضها جميع السباقات خلال فترة حملها، لتختتم رحلتها بإنهاء ماراثون نيويورك في الأول من نوفمبر الجاري، وهي في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل.



وأنهت كين، وهي ممرضة ممارسة واستشارية إدارية من نيويورك، السباق الأخير بزمن بلغ 4 ساعات و6 دقائق و55 ثانية، مستكملة بذلك مشاركتها في سبعة من أبرز سباقات الماراثون العالمية، التي تشمل طوكيو وبوسطن ولندن وسيدني وبرلين وشيكاغو ونيويورك، حسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست».



وقالت كين، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، إنها كانت تدرك مدى غرابة خوض سباق ماراثون وهي في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، لكنها كانت واثقة من مستوى لياقتها البدنية، وقدرتها على إدراك التغيرات، مشيرة إلى أنها ليست أول امرأة تخوض هذه التجربة.



وأوضحت أن خطتها في البداية كانت المشاركة في 11 سباقاً خلال عام 2026، من بينها سباقات الماراثون العالمية السبعة، وسباقان للمسافات الطويلة جداً، وسباق آيرون مان، إضافة إلى ماراثون جبلي في أيرلندا، إذ كانت تنظر إلى العام باعتباره فرصة لتحقيق مجموعة من أهدافها الرياضية قبل بدء مرحلة الأمومة.

وأشارت إلى أن زوجها برايان أبدى في البداية قلقه وتحفظه إزاء مواصلة السباقات خلال الحمل، في ظل محدودية المعلومات والأبحاث المتاحة حول هذا الموضوع، موضحة أنهما قررا التعامل مع كل سباق على حدة، مع تجنب الضغط على نفسها، وخفض وتيرة الجري، والاستعانة بالمشي عند الحاجة. وأضافت أن طبيبتها النسائية والتوليد وافقت على مشاركتها في السباقات.

وشكل ماراثون نيويورك تحدياً خاصاً لها، باعتباره سباق مدينتها، مع تقدم الحمل ووضوحه بشكل أكبر، فيما حرص أصدقاؤها على تشجيعها على امتداد مسار السباق، وتولى زوجها التوقف في محطات عدة لتزويدها بالمياه، ومساندتها حتى خط النهاية.

