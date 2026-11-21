

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت من الثقافة والمعرفة جسوراً للتواصل الحضاري بين الشعوب، يواصل بيت الحكمة بالشارقة تعزيز شراكاته مع المؤسسات الثقافية والمعرفية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات حفظ التراث وإحياء الموروث الإنساني وتقديمه للأجيال الجديدة.



وفي هذا الإطار، وبدعوة من وزارة الثقافة والسياحة التركية، شارك بيت الحكمة في «المؤتمر الدولي لعلم المتاحف 2026»، الذي استضافته مكتبة الأمة الرئاسية بالعاصمة التركية أنقرة يومي 17 و18 نوفمبر، بحضور جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، ومحمد نوري إرصوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في المتاحف والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.



واستعرضت مروة العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة، خلال المؤتمر تجربة التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، من خلال معرض «جلال الدين الرومي: 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور»، الذي استضافه بيت الحكمة في الشارقة عام 2024، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية ومتحف مولانا في قونية.



وسلطت العقروبي الضوء على المراحل التي مرت بها هذه الشراكة، والتي انطلقت من زيارة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونيسكو، إلى متحف مولانا في قونية، وأثمرت تنظيم معرض استثنائي ضم 17 قطعة تاريخية نادرة عُرضت للمرة الأولى خارج تركيا، مقدماً إرث جلال الدين الرومي من خلال تجربة جمعت بين أصالة المقتنيات التاريخية ووسائل العرض المعاصرة.



وأكدت العقروبي أن أهمية هذه التجربة تتجاوز نجاح المعرض، لتقدم نموذجاً لما يمكن أن تحققه الشراكات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة وتكامل الخبرات والرؤية الثقافية المشتركة.



وقالت: «نؤمن في بيت الحكمة بأن المعارض ليست مجرد مساحات لعرض التاريخ، بل فرص لإعادة اكتشافه وفتح حوار بين الثقافات والأجيال. وقد أثبتت تجربتنا مع المؤسسات التركية أن التعاون الثقافي الحقيقي لا ينتهي بإغلاق أبواب المعرض، بل يستمر في العلاقات التي نبنيها، والمعرفة التي نتبادلها، والفرص الجديدة التي نصنعها معاً».



وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، زار وفد بيت الحكمة مكتبة رامي في إسطنبول، للاطلاع على تجربتها في إعادة توظيف المواقع التراثية وتحويلها إلى مراكز ثقافية ومعرفية نابضة بالحياة، وبحث فرص التعاون المستقبلي في تنظيم المعارض وتبادل الخبرات والبرامج الثقافية.



وتجسد مكتبة رامي نموذجاً متميزاً للاستثمار في التراث العمراني، إذ نجحت وزارة الثقافة والسياحة التركية في تحويل ثكنات عسكرية عثمانية يعود تاريخها إلى أكثر من قرنين إلى واحدة من كبريات المكتبات في أوروبا، مع الحفاظ على هويتها المعمارية والتاريخية وإعادة دمجها في الحياة اليومية للمجتمع.



ولم يقتصر المشروع على ترميم مبنى تاريخي وتحويله إلى مكتبة، بل امتد إلى إحياء الموقع ومحيطه، وإعادة تقديمه فضاءً عاماً يجمع المعرفة والثقافة والطبيعة والتفاعل المجتمعي. فمن خلال مرافق القراءة والبحث والمعارض والأنشطة الثقافية والمساحات الخضراء المفتوحة، أصبحت المكتبة وجهة تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتجسد مفهوماً معاصراً للمكتبة بوصفها مؤسسة حية تسهم في جودة الحياة وتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي.



وشهدت الزيارة مناقشات حول فرص التعاون بين بيت الحكمة ومكتبة رامي، ولا سيما في مجال استضافة المعارض الثقافية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التواصل المعرفي بين الشارقة وتركيا.

وتؤكد هذه المشاركة حرص بيت الحكمة على مواصلة بناء شراكات دولية تتجاوز حدود المعارض والفعاليات المؤقتة، لتؤسس لتبادل معرفي وثقافي طويل الأمد، وتعزز دور المؤسسات الثقافية في صون الذاكرة الإنسانية وإثراء الحاضر وصناعة المستقبل.