

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الخميس الماضي، في الفعاليات التي نظمتها جامعة عجمان احتفاء بعيد الاتحاد الـ 55، وذلك في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بمقر الجامعة، بحضور عدد من مديري الجامعة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة.



وتمثلت مشاركة المركز في عرض مجموعة من الصور الخاصة بوثائق الاتحاد، التي توثق الاتفاقيات والوثائق التي وقعتها إمارات الدولة خلال الفترة من عام 1968م وحتى إعلان قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971م، في إطار التعريف بالمراحل التاريخية، التي سبقت تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وزار جناح المركز الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية، والدكتورة نهلة القاسمي، عميدة شؤون الطلبة، والدكتور عبدالحق النعيمي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالجامعة.



وشهد الاحتفال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية، شملت إلقاء القصائد الشعرية، وعروض فرقة الحربية، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، منها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وهيئة الشارقة للمتاحف، ودائرة السياحة والثقافة في عجمان، ومجمع القرآن الكريم في الشارقة، وغيرها من مؤسسات الدولة.