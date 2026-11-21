

يجسد متحف حصن الفهيدي في دبي رؤية متكاملة لصون التراث الثقافي والعمراني وإعادة إحياء المعالم التاريخية، من خلال تحويل أحد أقدم شواهد الإمارة المعمارية إلى وجهة ثقافية ومتحفية تجمع بين أصالة الماضي وابتكارات الحاضر، وتقدم للزوار تجربة معرفية تستعرض محطات من تاريخ دبي وتطورها الحضاري، وأدوار الحصن المتعددة على امتداد نحو 239 عاماً.

ويشكل المشروع نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالثقافة والتراث والعمران والنقل والدفاع، من خلال إعادة تأهيل المبنى التاريخي والمحافظة على تفاصيله المعمارية الأصيلة، وتطوير محتواه المتحفي ليضم مقتنيات أثرية وعسكرية ووثائق وشواهد تاريخية، إلى جانب تحسين البيئة الحضرية المحيطة به وتسهيل وصول السكان والزوار إليه.

ويستعيد الحصن، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1787، جوانب من ذاكرة دبي وتحولاتها، بعدما أدى أدواراً دفاعية وإدارية، وشكل مقراً لإقامة الأسرة الحاكمة ومركزاً لإدارة شؤون المدينة، قبل أن يتحول إلى أول متحف في الإمارة، ليواصل اليوم دوره في حفظ التاريخ وتقديمه للأجيال الجديدة بأساليب عرض حديثة.

وأكد عدد من المسؤولين أن متحف حصن الفهيدي، يشكل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في دبي، ويعزز مكانة الإمارة وجهة سياحية وإبداعية عالمية.

وأشار معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن افتتاح متحف حصن الفهيدي يمثل محطة مهمة في جهود الحفاظ على الإرث الثقافي لدبي، حيث يقدم سرداً معرفياً مبتكراً يروي قصة هذا المعلم التاريخي بطريقة غير مسبوقة، من خلال عرض مقتنيات توثق تطور أدواره، وتكشف عن أحداث مفصلية في مسيرة الإمارة وامتداد علاقاتها الحضارية مع العالم.

وقال معاليه إن حصن الفهيدي يقدم قراءة جديدة لتاريخه العريق، تستعرض تحولاته وأدواره عبر الزمن، من خلال تسليط الضوء على مسيرة الحصن بوصفه مقراً لإقامة الأسرة الحاكمة ومركزاً لإدارة شؤون المدينة والدفاع عنها، وصولاً إلى تحوله إلى أول متحف في دبي.

وأوضح أن الإشراف العام على المحتوى المتحفي ارتكز على تقديم تجربة معرفية متكاملة تستند إلى البحث والتوثيق، وتوظيف المعروضات المتحفية والروايات الإنسانية وأساليب العرض الحديثة لإبراز جوانب مختلفة من تاريخ الحصن.

وأشار إلى أن المجموعات المتحفية تتناول المقتنيات الاجتماعية والدفاعية والعسكرية، وتشمل قطعاً أثرية وأسلحة ودروعاً تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.

وأضاف أن المتحف يضم مقتنيات من مكتب سمو وزير الدفاع، تبرز مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، باعتباره أول وزير للدفاع في دولة الإمارات، وإسهاماته في حماية الاتحاد وتعزيز قدراته الدفاعية.

من جانبه، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن افتتاح متحف حصن الفهيدي يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والتراثي في الإمارة، ويجسد حرص دبي على صون معالمها التاريخية والمحافظة على هويتها العمرانية الأصيلة، وتعزيز مكانتها وجهة ثقافية وسياحية عالمية.

وأوضح أن تطوير المناطق التاريخية وإحياء معالمها التراثية يتكامل مع جهود دبي لبناء مدينة تتمحور حول الإنسان، وتوفر بيئة حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتتيح للسكان والزوار الاستمتاع بتجارب ثقافية وسياحية متميزة.

وأشار إلى أن سهولة الوصول إلى المعالم التاريخية وتوفير مساحات آمنة ومريحة للمشاة يشكلان عنصرين أساسيين في تعزيز جاذبية هذه المناطق وحيويتها، وربط إرث دبي الحضاري بمسيرة تطورها العمراني.

وقال معاليه إن هيئة الطرق والمواصلات أدت دوراً رئيساً في مشروع إعادة تأهيل متحف حصن الفهيدي، من خلال تقديم الدعم الفني والهندسي والمساهمة في الإشراف على الأعمال الإنشائية، بما يسهم في المحافظة على القيمة التاريخية والمعمارية لهذا المعلم العريق.

وأضاف أن الهيئة عملت على تطوير البيئة الحضرية المحيطة بالمتحف ضمن مشروع «السوبر بلوك»، الذي يركز على تخصيص الشارع المحاذي للحصن للمشاة، وتطوير مساراتهم وتوسيع المساحات المخصصة لهم، وتعزيز الترابط بين المعالم الثقافية والأسواق والأحياء التاريخية في المنطقة، بما يسهل الوصول إلى المتحف ويثري تجربة الزوار.

وأوضح أن التحسينات شملت تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الشوارع المحيطة بحصن الفهيدي، وتوفير مواقف متعددة الطوابق لخدمة زوار المتحف والأسواق المجاورة، إلى جانب ربط الحصن بمناطق الجذب ومحطات النقل العام عبر مسارات للدراجات الهوائية.

وتابع: وفرت الهيئة مراكز للتنقل ومحطات لخدمات التنقل المشترك، تتيح للزائر مواصلة رحلته من محطة النقل العام إلى المتحف باستخدام الدراجة الهوائية، بما يشجع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير.

وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في ظل الرؤية الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ تنافسيتها العالمية عبر تطوير تجاربها النوعية، وتنمية أصولها الثقافية، والارتقاء بجودة الحياة، وهي ركائز تجعل منها وجهةً استثنائية للزيارة والعيش والعمل والاستثمار.

وفي هذا السياق، تشكّل إعادة افتتاح حصن الفهيدي محطة مهمة في هذه المسيرة، إذ تسهم في صون التراث والهوية اللذين رسما مسار تطور دبي لتغدو المدينة مركزاً عالمياً للتجارة والفرص والتبادل الثقافي. ومع المضي قُدماً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مقوماتنا الثقافية والتراثية تستقطب مزيداً من الأهمية لتعزيز جاذبية دبي السياحية، وإثراء عروضها، واستقطاب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن مدينة تجمع بين الفرص الاقتصادية وجودة الحياة المتميزة.

كما تسهم منطقة دبي التاريخية في فتح آفاق جديدة للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار في قطاعات السياحة والثقافة والصناعات الإبداعية، بما يضمن أن يبقى إرثنا الغني مصدر فخر ورافداً للنمو الاقتصادي المستقبلي لدبي».

بدوره، أكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن حصن الفهيدي يمثل جزءاً أصيلاً من الذاكرة العمرانية للإمارة، وتحمل تفاصيله المعمارية شواهد على تاريخ المدينة وتطورها، وتعكس ارتباطها الوثيق بجذورها التاريخية.

وأوضح أن الحفاظ على الطابع المعماري الأصلي للحصن شكل أولوية رئيسة في مشروع إعادة تأهيله، مع مراعاة المتطلبات اللازمة لتحويله إلى وجهة متحفية متكاملة تستجيب لاحتياجات الزوار دون المساس بخصوصيته التاريخية.

وأشار إلى أن بلدية دبي تولت، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، استكمال متطلبات الترميم وإصدار التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية وفق التصميم المعتمد للمتحف.

وأكد أن المشروع يعكس أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية بصون التراث العمراني وتطوير الوجهات الثقافية، بما يتيح للزوار استكشاف تاريخ الحصن والتعرف إلى وظائفه المختلفة من خلال تفاصيل مبانيه ومساحاته الأصلية، ويعزز حضور العمارة التراثية عنصراً أساسياً في المشهد الحضري للإمارة.

وفي سياق إبراز البعد الوطني والعسكري للمتحف، أكد اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، أن المقتنيات العسكرية تحمل قيمة تاريخية ووطنية مهمة، بما توثقه من محطات في مسيرة بناء القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، وما تعكسه من جهود وإنجازات أسهمت في ترسيخ أمنها واستقرارها. وأوضح أن مساهمة وزارة الدفاع في إثراء المحتوى المتحفي لحصن الفهيدي تمثل خطوة مهمة لإبراز هذه الشواهد التاريخية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى جوانب من تاريخ المؤسسة العسكرية الإماراتية. وأشار إلى أن المعروضات تشمل قطعاً من الزي العسكري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعدات للاتصالات وآلات موسيقية عسكرية، إلى جانب أسلحة ومعدات تعود إلى مراحل تاريخية مختلفة.

وأكد أن هذه المقتنيات تسلط الضوء على الدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوصفه أول وزير للدفاع في دولة الإمارات، وإسهاماته في إرساء دعائم المؤسسة العسكرية وتعزيز جاهزيتها على مدى عقود، وصولاً إلى تسليم راية وزارة الدفاع إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

من جانبها، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن إعادة تأهيل حصن الفهيدي تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والمتحفي في الإمارة، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الثقافة وصون المواقع التاريخية والتراثية، وتعزيز حضورها على الخريطة العالمية، بما يدعم السياحة الثقافية في دبي.

وقالت إن حصن الفهيدي يحظى بمكانة خاصة في ذاكرة دبي، بوصفه حامياً للمدينة وشاهداً على مسيرة تطورها والتحولات التي شهدها مجتمعها، حيث تنوعت وظائفه وأدواره عبر التاريخ، ليصبح رمزاً يجسد أصالة هوية الإمارة وعمق إرثها الحضاري.

وأوضحت أن الحصن يمثل منارة ثقافية ومعرفية تقدم تجربة متحفية متكاملة تجمع بين عراقة المكان وأساليب العرض الحديثة، وتتيح للزوار اكتشاف مسيرته وأبعاده التاريخية والإنسانية، والتفاعل مع مقتنياته بما يثري معارفهم ويحفزهم على استكشاف تفاصيل الماضي وحكاياته.

وأشارت إلى أن إعادة تقديم قصص الحصن وإرثه التاريخي في إطار تجربة متحفية معاصرة تسهم في تعزيز التواصل بين الأجيال وربط المجتمع بجذوره الثقافية، من خلال توظيف أساليب السرد الحديثة والتجارب التفاعلية التي تجعل التراث أكثر قرباً من الزوار.

وأكدت بدري أن المشروع يعكس رؤية دبي في تحويل معالمها التاريخية إلى مساحات حية تجمع التراث والمعرفة والابتكار.



