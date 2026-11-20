

تواصل جائزة «كنز الجيل»، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، ترسيخ حضور الشعر النبطي في المشهد الثقافي، بوصفه ركيزة أصيلة للهوية الوطنية وذاكرة حية للموروث الإماراتي والخليجي، من خلال رؤية تحتفي برواد القصيدة النبطية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين والباحثين لاستلهام إرثها وتجديد حضورها. وتكشف تجارب الفائزين في دورتها الخامسة عن تنوع لافت في مسارات صون هذا الإرث، بدءاً من مجاراة قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستحضار مضامينها الوطنية والإنسانية، مروراً بتوثيق المفردات الإماراتية وتأصيل جذورها اللغوية، وصولاً إلى توظيف الشعر في الفنون البصرية وإثراء المكتبة الشعرية بإصدارات جديدة.

وبينما يحتفي فرع «الشخصية الإبداعية» بالشاعر الإماراتي محمد سعيد الرقراقي المزروعي، تقديراً لمسيرته وإسهاماته في حفظ الذاكرة الشعرية الشعبية، تبرز أعمال الفائزين في الفروع الأخرى وهم: الشاعر علي الخوار والباحث سرور خليفة الكعبي والفنانة منيره ناجي والشاعر العُماني حسان الحوسني، بوصفها نماذج لتفاعل الأجيال مع الموروث، وقدرتها على تقديمه في قوالب إبداعية ومعرفية معاصرة. وهكذا، تجسد الجائزة دوراً ثقافياً يتجاوز حدود التكريم إلى بناء جسور مستدامة بين الأصالة والابتكار، وضمان انتقال الذاكرة الشعرية إلى الأجيال القادمة باعتبارها إرثاً حياً ومصدراً متجدداً للإبداع والاعتزاز بالهوية.

يتميز فرع «المجاراة الشعرية» بخصوصية قيّمة، ومكانة كبيرة في قلوب الشعراء، تلقي على عاتقهم مسؤولية المحافظة على الإرث الشعري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما يتمتع به من مضامين وطنية، وأخلاقية، وإنسانية، وعاطفية، وما تتطلبه من استحضار لروح القصيدة الأصيلة، والحفاظ على خصوصية الصوت الشعري، في نص تتناغم فيه جزالة العبارة مع عذوبة الإيقاع، وعمق الإحساس.

وعلى الرغم من فوز الشاعر علي الخوار بمجموعة من الجوائز المستحقة، إلا أن فوز قصيدته «شوق الحبايب» عن فرع المجاراة الشعرية لقصيدة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان «ذعذاع الهبايب» كان له أثر مختلف في نفسه. ويقول الخوار: «يكتسب هذا الفوز قيمته الاستثنائية من اقتران الجائزة باسم الراحل الكبير الشيخ زايد؛ فمجاراة قصيدة «ذعذاع الهبايب» شكلت لي مسؤولية أدبية ووجدانية رفيعة، جعلت هذا الفوز محطة مضيئة تزيدني شغفاً وحرصاً على صون قصيدتنا النبطية الأصيلة وإبراز جمالياتها، وحافزاً متجدداً لمواصلة الإخلاص للكلمة الأصيلة وتراثنا الإماراتي العريق».

وعن دور جائزة «كنز الجيل» وأهمية أثرها الثقافي، يقول الخوار: «تعد الجائزة منارة ثقافية رائدة، ومنصة ملهمة لصون الموروث الشعري النبطي، وترسيخ قيمه الأصيلة في نفوس الأجيال المتعاقبة، ويتجلى أثرها الثقافي الممتد في قدرتها الفائقة على استنهاض همم الشعراء والباحثين، وتحفيزهم على الإبداع والتجديد ضمن إطار الأصالة والهوية الوطنية الإماراتية الخالدة؛ فهي لا تكتفي بتكريم الفائزين المبدعين، بل تبني جسوراً معرفية وإبداعية متينة تربط إرث الشيخ زايد بالحاضر، وتضمن استدامة هذا العطاء الشعري ككنز أدبي وإنساني متجدد للأجيال القادمة».

بحوث متفردة

ويقول الباحث سرور خليفة الكعبي، الفائز بفرع الجائزة «الدراسات والبحوث» عن كتابه «قاموس فصيح الكلمات في حديث أهل الإمارات»، الصادر عن نبطي للنشر- 2026: «تسهم الجائزة في تحفيز الحراك البحثي الجاد وصون الموروث الشعبي؛ فالتنافس الشريف والتقييم الموضوعي يدفعان الباحثين إلى الالتزام بالتوثيق واللغة الرفيعة والمنهجية العلمية، ومن خلال هذا الاهتمام المؤسسي تسهم الجائزة في بناء مكتبة تراثية رصينة، تحفظ مكونات الهوية الوطنية في قوالب معرفية متقنة، وتضمن صون التراث الإماراتي ونقله للأجيال القادمة بوصفه رافداً أصيلاً للغة العربية وثقافتنا المجتمعية».

فنون إبداعية

في سياق متصل، تقول الفنانة التشكيلية منيرة ناجي، الفائزة بالجائزة ضمن فرع «الفنون» عن عملها الفني «ريم العزايب»: «تؤدي الجائزة دوراً مهماً في إحياء الموروث الثقافي الإماراتي، وتسليط الضوء على الإرث الشعري الملهم للشيخ زايد؛ فهي لا تكتفي بتكريم الفنانين والأدباء، بل تفتح أمام المبدعين آفاقاً رحبة لاستلهام هذا الكنز المعرفي، وإعادة تقديمه برؤى فنية وأدبية متجددة، ما يعمق ارتباط الأجيال الجديدة بهويتنا الوطنية الأصيلة، ويضمن استمرارية عطائها الإبداعي».

إصدارات متوَجة

ويقول الشاعر العُماني حسان الحوسني، الفائز بالجائزة عن فرع «الإصدارات الشعرية»: «تصون الجائزة وهج القصيدة وبريقها، وتمنح الشعر النبطي امتداداً حياً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة؛ فهي تحتفي بشعرائه، وتكرم الباحثين في كنوزه المعرفية، وتفتح أمام الإبداع الخليجي والعربي أبواباً رحبة يستلهم منها الشعراء أصالة الماضي، ويعبرون من خلالها عن روح الحاضر، ما يسهم بفاعلية في ترسيخ الموروث الشعري الأصيل، والحفاظ عليه، ونقله للأجيال الجديدة بكل اعتزاز».

الشخصية المعطاءة

ويوضح الشاعر الإماراتي محمد سعيد الرقراقي المزروعي الفائز بلقب «الشخصية الإبداعية»، أهمية الجائزة: «تعد الجائزة حارساً أميناً لذاكرة دولة الإمارات وتراثها الشعري الأصيل؛ فهي تكرم جيل الرواد، وتمنح الشباب منارة يهتدون بها، لتبقى راية الشعر النبطي مرفوعة جيلاً بعد جيل، حاملة معها سنع أهل الدار وعاداتهم الأصيلة».