

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية متخصصة في تحليل الخرائط التاريخية، في إطار اهتمامه بتعزيز كفاءة موظفيه في التعامل مع الخرائط بوصفها وثائق تاريخية مهمة، ومصادر أساسية لتوثيق التحولات الجغرافية والعمرانية والسياسية، وإثبات الحقوق لأصحابها، وتأكيد الحدود.

وتكتسب هذه الدورة أهميتها من امتلاك الأرشيف والمكتبة الوطنية رصيداً كبيراً من الخرائط التاريخية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، بما يجعل دراستها وتحليلها رافداً مهماً للبحث التاريخي والتوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية.



تناولت الدورة، التي تجمع بين مجالات التاريخ والجغرافيا وعلم الآثار والتخطيط العمراني، عدداً من المحاور، أبرزها مفهوم الخرائط التاريخية وأهميتها في توثيق الأحداث، ونشأة علم الخرائط وتطوره، وعناصر الخريطة من مقاييس الرسم والاتجاهات والإحداثيات والرموز والألوان، إلى جانب التعرف على مصادر الخرائط، بما فيها الأرشيفات الوطنية والمكتبات ومراكز الوثائق، والخرائط العسكرية وسجلات الرحالة والمستكشفين، والصور الجوية القديمة.



واستعرضت الدورة منهجيات تحليل الخرائط التاريخية وأساليب تقييم دقتها وموثوقيتها، والكشف عن الأخطاء والتحيزات التي قد تؤثر في محتواها، مع دراسة أثر الظروف السياسية والثقافية في إعدادها، والتدريب على التحليلات الوصفية والمكانية والزمنية، وإجراء المقارنات بين الخرائط التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.



وركز برنامج الدورة التدريبية على توظيف التقنيات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية في معالجة الخرائط القديمة، من خلال رقمنتها وإسنادها جغرافياً، والتعامل مع نظم الإحداثيات والإسقاطات، وإنشاء الطبقات المكانية ومقارنتها بالخرائط الحديثة، بما يتيح دراسة تطور المدن والمراكز العمرانية، ورصد التغيرات في الحدود السياسية والإدارية وشبكات الطرق واستخدامات الأراضي، فضلاً عن التحولات البيئية وتوثيق المواقع الأثرية والتراثية.



وشهدت الدورة تدريبات تطبيقية تضمنت تحليل نماذج من الخرائط التاريخية، ومقارنة خرائط تعود إلى فترات زمنية مختلفة، وتنفيذ تمارين عملية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب المناقشات الجماعية ودراسة الحالات والمشروعات التطبيقية.

وفي ختام البرنامج، أعد المتدربون مشروعاً تطبيقياً اختاروا فيه خريطة تاريخية، وحللوا عناصرها وقيّموا دقتها وموثوقيتها، وقارنوها بخريطة حديثة، لاستقراء التغيرات المكانية والزمنية التي طرأت على المنطقة، وإعداد تقرير علمي مدعّم بالخرائط والرسوم والنتائج، بما يسهم في تطوير مهاراتهم.