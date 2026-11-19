

طرح مجمع اللغة العربية بالشارقة، خلال المجلس اللغوي الثالث عشر، واحداً من أبرز أسئلة اللغة في عصر الذكاء الاصطناعي، تلك الأسئلة المرتبطة بدور اللسانيات اليوم، بعدما أسهمت نظرياتها وقواعدها في تطوير المعالجة الآلية للغة، ومن ثم أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على ترجمة النصوص وإنتاجها.

واستضاف المجلس الأستاذ الدكتور مصطفى غلفان، المتخصص في اللسانيات الحديثة، الذي أكد أن التطورات في الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعاني اللغوية قد استفادت من تصورات لسانية معاصرة، مستعرضاً واقع هذا العلم عربياً، حيث لا تزال الدراسات اللسانية تعتمد بدرجة كبيرة على جهود فردية، وتفتقر الجامعات العربية إلى أقسام مستقلة متخصصة بها.

وتناول المجلس - الذي عقد في مكتبة المجمع في الشارقة - بحضور الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، ونخبة من الأكاديميين والمعلمين وخبراء اللغة العربية والمهتمين بالدراسات اللسانية، تطور اللسانيات الحديثة، والفروق بينها وبين علوم اللغة الأخرى، ونشأتها في الثقافة العربية، والتحولات التي أحدثتها علاقتها المتنامية بالذكاء الاصطناعي.



الموسوعة تفرد 10 مجلدات للسانيات

وفي كلمته خلال افتتاح المجلس قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي: «استضفنا في المجالس اللغوية السابقة عدداً من العلماء المتخصصين في النحو والدراسات اللغوية والتاريخية والأدبية، واخترنا في هذا المجلس علماً من أعلام اللسانيات المعاصرة؛ فهذا العلم أصبح بحراً واسعاً، تتفرع منه اللسانيات التوليدية والوظيفية والبنيوية والعرفانية والحاسوبية والسيميائيات وغيرها. وقد خصص الباحثون له عشرة مجلدات ضمن مشروع «الموسوعة العربية الشاملة للعلوم والآداب والفنون والأعلام»، ويتيح لنا حضور الدكتور مصطفى غلفان أن نقترب من هذه العلوم، ونتعرف إلى الفروق بينها، ونستمع إلى تجربته في دراستها والبحث فيها».



ما الذي تدرسه اللسانيات؟

واستهل غلفان حديثه بتحديد مفهوم اللسانيات، موضحاً أنها لا تمثل اسماً عاماً لكل دراسة تتناول اللغة، بل هي علم له موضوعه ومنهجه. وأشار إلى أن اللسانيات تدرس اللغة بوصفها بنية مجردة، بينما يختلف النحو عنها في موضوعه وغايته وطريقة اشتغاله، رغم أن كليْهما يتعامل مع الظاهرة اللغوية.

وتوقف الدكتور عند المستويات التي تتشكل منها اللغة، فميز بين الملكة اللغوية الفطرية التي يولد بها الإنسان، واللسان الذي تنشطه البيئة الاجتماعية، ويشترك فيه أفراد المجتمع، والكلام الذي يمثل التطبيق الفردي لقواعد ذلك اللسان، وأوضح أن اللسانيات البنيوية تركز على دراسة اللسان، اعتماداً على مدونة لغوية تخضع لإجراءات محددة، من بينها التقسيم والتقطيع والاستبدال والتحويل وتحليل المكونات المباشرة.



نشأة العلم عربياً

وصحح أستاذ اللسانيات تصوراً شائعاً، ينسب ظهور المنهج البنيوي إلى العالم اللغوي السويسري دو سوسير، موضحاً أن الكتاب المنسوب إليه والصادر عام 1916 لم يستخدم مصطلح «البنية»، بل تحدث عن اللغة بوصفها «نسقاً». وأشار إلى الدور الذي أدته دائرة براغ، التي تأسست عام 1926، في تطوير المنهج البنيوي، ولا سيما عبر أعمال نيكولا تروبيتسكوي ونيكولاي كارسيفسكي ورومان جاكوبسون.

وأوضح أن اتصال الثقافة العربية بالمفاهيم اللسانية الحديثة بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر، من خلال جهود عدد من الباحثين، من بينهم أنستاس ماري الكرملي، وجورجي زيدان، وجبر ضومط، ثم أسهمت كتب ودراسات لاحقة في تعريف القارئ العربي بعلم اللغة الحديث. ولفت إلى أن مصطلح «اللسانيات» تبلور تدريجياً، قبل أن يتفق عدد من اللسانيين العرب على استعماله خلال مؤتمر عقد في تونس عام 1974.



اللغة والذكاء الاصطناعي

وتناول المجلس العلاقة التاريخية بين اللسانيات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه الصلة ظهرت مبكراً في مجال المعالجة الآلية للغة، ولا سيما مع بدايات الترجمة الآلية في العصْر الحديث؛ حين تطلب إدخال اللغة إلى الحاسوب تحديد خصائصها، وصياغة قواعد تمكن الآلة من تحليلها ومعالجتها.



وأشار غلفان إلى أن اللسانيات التوليدية قدمت للحواسيب قواعد صورية مجردة قابلة للتطبيق والتكرار، وأسهمت بذلك في تطوير قدرة الأنظمة الحاسوبية على معالجة اللغة. وقال، إن تطورات كثيرة شهدها الذكاء الاصطناعي - في نقل المعاني وإنتاج النصوص - قد استفادت من تصورات لسانية معاصرة، حيث أدمجت داخل تلك الأنظمة، مشدداً على حاجة هذا القطاع المعرفي عربياً إلى متخصصين ثنائيي المهارة، يجمعون بين تخصص اللسانيات والذكاء الاصطناعي معاً، كما عرض الجدل الدائر اليوم بين اللسانيين ومهندسي النماذج اللغوية الكبرى حول قدرة الآلة على إنتاج اللغة، موضحاً أن النقاش لم يعد متعلقاً بإمكان ترجمة النصوص أو توليدها فحسب، بل بقدرة هذه الأنظمة على تفسير اللغة البشرية وفهم آلياتها.

وتوقف الدكتور مصطفى عند رؤية نعوم تشومسكي، التي تميز بين الإبداع اللغوي لدى الإنسان، وقدرته على إنتاج جمل جديدة لم يسمعها من قبل، وبين عمل النماذج الحاسوبية التي تعتمد على معالجة كميات ضخمة من البيانات والتنبؤ بالصياغات الممْكنة. وأوضح أن هذا الجدل أعاد طرح سؤال أساسي حول الدور الذي ستؤديه اللسانيات في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي.



البحث اللساني العربي

وفي حديثه عن واقع البحث اللساني في الجامعات العربية رأى غلفان أن اللسانيات ما زالت تعتمد، في جانب كبير منها، على جهود فردية، مع قلة الأقسام الجامعية المستقلة المتخصصة فيها؛ إذ تدرس عادة ضمن أقسام اللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية؛ مشيراً إلى أن غياب الأقسام المتخصصة أدى إلى تداخل بين اللسانيات، وغيرها من الدراسات اللغوية. هذا ويواصل المجلس اللغوي، في دوراته المتعاقبة، استضافة العلماء والمتخصصين في النحو واللغة والأدب والدراسات اللسانية الحديثة، وفتح حوارات علمية، تسهم في التعريف بمناهج البحث اللغوي، وتقريب قضاياه من الأكاديميين والمعلمين والمهتمين باللغة العربية.