

بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، معرض «الطوابع البريدية.. ذاكرة وطن»، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، الساعة 7:30 مساء، في قاعة المعارض بمبنى المؤسسة في دبي، حيث يفتتح المعرض معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

يأخذ المعرض زواره في رحلة توثيقية عبر تاريخ البريد في الإمارات، من الرسائل التي كانت تنتقل على أيدي التجار والمسافرين عبر السفن التجارية، إلى افتتاح أول مكتب بريد في دبي في 19 أغسطس 1909، مروراً بصدور طوابع الإمارات المتصالحة في 7 يناير 1961، وظهور الإصدارات البريدية الخاصة بالإمارات خلال ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى توحيد الخدمات البريدية في الدولة في الأول من أغسطس 1972، وصدور أول إصدار بريدي باسم دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يناير 1973.



ويهدف المعرض إلى إبراز القيمة التاريخية والفنية للطابع البريدي، بوصفه سجلاً بصرياً يوثق الأحداث والشخصيات والمعالم والمنجزات الوطنية، ويعكس تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة، منذ قيام الاتحاد حتى يومنا هذا.

كما يشكل المعرض فرصة للتعريف بهواية جمع الطوابع بوصفها نشاطاً ثقافياً ومعرفياً، يجمع بين التاريخ والفن والتوثيق، ويتيح قراءة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تفاصيل صغيرة اختزلتها الطوابع في صور ورموز وتصاميم ظلت شاهدة على مراحل زمنية مختلفة.



ويؤكد المعرض أن الطابع البريدي، رغم صغر مساحته، يمثل نافذة واسعة على ذاكرة الشعوب، ووثيقة ثقافية تحفظ ملامح المكان والزمان، وتروي للأجيال المتعاقبة جانباً من تاريخ الإمارات ومسيرتها نحو الاتحاد والبناء والتقدم. ويعكس التعاون بين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وجمعية الإمارات لهواة الطوابع أهمية توسيع مجالات العمل الثقافي المشترك، والتعريف بأشكال التراث المادي والبصري، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور والمهتمين لاكتشاف ما تختزنه الطوابع البريدية من حكايات تاريخية وشواهد حضارية.



يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة الطوابع تأسست عام 1996، جمعية ذات نفع عام، تعمل على تشجيع وتنمية هواية جمع طوابع البريد ونشرها، وتوثيق روابط التعاون بين الهواة داخل الدولة، وإجراء الأبحاث وإعداد المحاضرات، وعقد الندوات والمعارض الخاصة بالهواية، وإصدار المجلات والنشرات الدورية المتعلقة بها، والتعاون مع الجمعيات والأندية العربية والعالمية.