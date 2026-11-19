

بحضور معرفي يعكس ثراء الذاكرة التراثية الإماراتية والعربية يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، تحت شعار «واحة الحكايات»، مستعرضاً رصيداً علمياً وثقافياً وأدبياً يوثق ملامح التراث، ويحفظ ذاكرة الأجيال، ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين المعرفة والإبداع.



إصدارات تشكل موسوعة معرفية للتراث

ويقدم المعهد لزوار المهرجان أكثر من 1300 إصداراً، تشكل باقة واسعة من إصداراته المتخصصة، التي تتناول مختلف جوانب التراث المادي وغير المادي، بما يشمل الحكايات الشعبية، والأمثال، والعادات والتقاليد، والفنون والحرف التقليدية، إلى جانب الدراسات والبحوث العلمية، التي ترصد مكونات الموروث الثقافي، وتوثق امتداداته التاريخية والاجتماعية، كما تحضر إصدارات الأطفال والناشئة ضمن هذه المشاركة، بوصفها جسراً معرفياً يربط الأجيال الجديدة بتراثها، ويقدم لهم مضامين الهوية الثقافية وقيمها الأصيلة بأساليب تثري وعيهم، وتنمي ارتباطهم بذاكرتهم الوطنية.



جسور معرفية مع القراء والباحثين

وتأتي مشاركة المعهد في إطار رؤيته الرامية إلى توسيع نطاق انتشار إصداراته، وإيصال نتاجه العلمي والثقافي إلى شرائح أوسع من القراء والباحثين والمهتمين، فضلاً عن تعزيز فرص التواصل المباشر مع الجمهور، وإتاحة مساحة للاطلاع على مشروعاته في جمع التراث وتوثيقه ودراسته ونشره.



التراث.. ذاكرة حية ومصدر للإبداع

ويجسد حضور معهد الشارقة للتراث في مهرجان العين للكتاب إيمانه بدور المعارض والمهرجانات الثقافية في إثراء الحراك المعرفي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث، وترسيخ الكتاب بوصفه وعاء لحفظ الذاكرة الإنسانية، ونقلها عبر الأجيال، ومن خلال هذا الحضور يواصل المعهد أداء رسالته في جعل التراث حاضراً في فضاءات المعرفة والإبداع، ومكوناً فاعلاً في تشكيل الوعي الثقافي، بما يؤكد أن صون الموروث ليس استعادة للماضي فحسب، بل استثمار في المستقبل، وحفظ لجذور الهوية وامتدادها.