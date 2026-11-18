اختتمت وزارة الثقافة مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من صنع الحكايات»، ببرنامج ثقافي متنوع امتد على مدى 12 يوماً، وجمع بين الأدب والمعرفة والهوية الوطنية، واستقطب أكثر من 2500 زائر لجناح الوزارة، فيما شارك أكثر من 450 شخصاً في جلساته وندواته وورشه الثقافية.



وشهد البرنامج تنظيم 14 جلسة وندوة وورشة ثقافية، قدمها 45 متحدثاً من الخبراء والمثقفين والمختصين، إلى جانب ست حفلات لتوقيع الكتب، وتوقيع اتفاقيتي تعاون، في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الثقافي والأدبي، وتمكين المبدعين الإماراتيين، وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية واللغة العربية.

وتناولت الفعاليات موضوعات متنوعة، شملت انتقال الكاتب الإماراتي من المحلية إلى العالمية، ودور الوكالات الأدبية في تمكين المؤلفين وربطهم بالناشرين والأسواق، وأهمية الإصدارات الوطنية في توثيق الذاكرة الثقافية والتاريخية للدولة.

كما ناقشت الجلسات قضايا ثقافية ومجتمعية معاصرة، من بينها دور التأشيرة الذهبية في استقطاب المواهب وتمكين المبدعين، وإسهامات رواد الثقافة والمعرفة في إثراء المشهد الوطني، والعلاقات الثقافية والأدبية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ضيف شرف المعرض، إضافة إلى دور الشراكات المجتمعية والمؤسسية في استدامة العمل الثقافي، وأهمية توثيق التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب في المشهد الثقافي، نظمت الوزارة الجلسة الشبابية «هويتنا الإماراتية وموروثنا الثقافي» بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، التي ناقشت دور الشباب في صون العادات والتقاليد والقيم الأصيلة ونقلها إلى الأجيال المقبلة بأساليب مبتكرة.

كما قدمت ورشاً تفاعلية في صناعة الورق، وإعداد فواصل السفيفة، وتصميم سلاسل مفاتيح التلي، أتاحت للزوار التعرف على جوانب من الحرف والممارسات التراثية الإماراتية.



وشارك 25 طفلاً وطالباً، و18 خبيراً ومتخصصاً، و30 مسؤولاً وتنفيذياً ثقافياً في مختبر «أطفالنا.. يصنعون ثقافة المستقبل» الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومؤسسة أطفال الشارقة.

ووفر المختبر مساحة للحوار وتبادل الأفكار حول مستقبل الثقافة والهوية الوطنية، واستكشاف دور الأطفال في تشكيل المشهد الثقافي، وتحويل أفكارهم وتطلعاتهم إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع مستهدفات الميثاق الوطني لثقافة الطفل.

وأتاحت الوزارة لزوار جناحها التعرف على مختبر «رمسة»، والذي يأتي داعماً لجهود الوزارة في تعزيز حضور اللهجة الإماراتية وصونها بوصفها أحد مكونات الهوية الوطنية ضمن مستهدفات استراتيجية الهوية الوطنية، ويوظف المختبر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لاستكشاف التراث اللغوي الإماراتي وتنوع اللهجات المحلية وخصائصها، وتسليط الضوء على إمكانات أرشفتها ورقمنتها، بما يسهم في صون هذا الموروث وتعزيز حضوره في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

دعم المبدعين

وعلى صعيد دعم الإنتاج الأدبي، نظمت الوزارة ست حفلات لتوقيع إصدارات المؤلفين الحاصلين على منح البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، إلى جانب الاحتفاء بثمانية إبداعات شبابية إماراتية، بما أتاح للمؤلفين فرصاً أوسع للتواصل مع القراء، وعزز حضورهم في صناعة النشر.

ونظمت لقاءات مهنية لربط المؤلفين الجدد بالوكالات الأدبية، من خلال جلسة «الوكالات الأدبية وتمكين المؤلفين المبدعين»، بهدف تعزيز قدرات المؤلفين على إدارة مساراتهم المهنية، والتعريف بدور الوكالات الأدبية في تمثيل الكتّاب وإدارة حقوق الملكية الفكرية وتسويق إصداراتهم وربطهم بالناشرين والأسواق المحلية والدولية.

وفي إطار توسيع الشراكات الثقافية، وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع مكتبة الفجيرة الرقمية العامة، ومع معهد الشارقة للتراث بما يدعم تطوير المبادرات الثقافية، وتعزيز التعاون المؤسسي.

مشاريع لحفظ التراث

وتضمن الجناح التعريف بمجموعة من السياسات والمشاريع والخدمات الوطنية المرتبطة بحفظ التراث الثقافي وصونه، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، ودعم الفنون وتمكينها، وتمثيل الدولة ثقافياً وتعزيز التعاون الدولي، وإدارة المراكز الثقافية وتفعيل دورها.

وشملت هذه المشاريع الاستراتيجية الوطنية للهوية الإماراتية، والسجل الوطني للتراث الثقافي، والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتوصية التفرغ الإبداعي، وتوصية الإقامة الذهبية للمبدعين، وجائزة البردة، والإطار الوطني لأنشطة الثقافة الإماراتية في المدارس.

كما تضمن الجناح التعريف بمبادرة إحياء الإصدارات الوطنية والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والتعريف بالإصدارات والإبداعات الصادرة عن منحة التأليف والنشر التي يقدمها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع.