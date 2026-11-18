تدعو القرية العالمية ضيوفها للاحتفال باليوم الوطني العُماني، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر، في أجواء تحتفي بالثقافة والتراث العُماني العريق، حيث تتزين شاشات القرية العالمية بألوان العلم العُماني.



وبهذه المناسبة تقدم القرية العالمية دخولاً مجانياً للمواطنين العُمانيين، حيث يمكنهم الحصول على تذكرة الدخول المجانية عند إبراز الهوية العُمانية لدى شبابيك التذاكر في القرية العالمية، ويسري العرض ابتداء من 20 نوفمبر، ويقتصر على أول 4,000 ضيف من المواطنين العُمانيين، حسب أسبقية الحضور.



وتتواصل الاحتفالات في تمام الساعة 9 مساء مع عرض مذهل للألعاب النارية، يضيء سماء القرية العالمية، ويضفي مزيداً من البهجة على أجواء اليوم الوطني العُماني، كما يمكن للضيوف زيارة جناح عُمان، الذي يأخذهم في رحلة بين جوانب من الثقافة والتراث العُماني، مع مجموعة من الهدايا التذكارية، والنكهات العُمانية الأصيلة، في تجربة تجمع بين التسوق والمأكولات والتقاليد المحلية.



وتدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء للانضمام إليها في هذه المناسبة، ومشاركة الأشقاء العُمانيين فرحتهم بيومهم الوطني، وسط أجواء نابضة بالحياة، تجسد عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.