أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إقامة الدورة الـ11 من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس 2027 في منطقة الجادة بالشارقة، ليواصل المهرجان مسيرته في جمع المصورين وصنّاع الأفلام والجمهور حول تجارب وقصص من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي الدورة المقبلة في وقت تتدفق فيه الصور عبر الشاشات والمنصات الرقمية، وتتيح فيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء صور تحاكي الواقع دون التقاطها بكاميرا. ومع اتساع هذه الإمكانات، تتزايد أهمية معرفة مصدر الصورة وسياقها، وفهم ما توثّقه من الواقع أو تقدمه من تعبير فني وخيال بصري.

وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن البشرية تعيش زمناً تتسارع فيه صناعة الصور وتداولها، لكن كثرة الصور التي نشاهدها لا تعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر فهماً لما يدور حولنا. نحتاج اليوم إلى فهم الصور بقدر ما نتقن إنتاجها.

وأضاف: «هنا تتجدد أهمية إكسبوجر، الذي يتيح لنا الاقتراب من القصص التي تقف وراء الأعمال البصرية، والتعرف إلى تجارب صانعيها، والتأمل فيما تكشفه عن الإنسان والمجتمعات والقضايا التي تشغل عالمنا».

وأوضح: «نواصل في الشارقة دعم السرد البصري بوصفه مجالاً للإبداع والمعرفة والحوار، ونؤمن بأهمية أن تظل الصورة قادرة على توثيق حياة الناس وتحولات المجتمعات، وفتح نوافذ للتواصل بين الثقافات، حتى في زمن تتغير فيه أدوات صناعتها بوتيرة متسارعة».

وعلى امتداد دوراته السابقة، جمع «إكسبوجر» تجارب في التصوير الصحفي والوثائقي، وتصوير الطبيعة والحياة الفطرية، والبورتريه، والتصوير الفني، إلى جانب الأفلام الوثائقية. وقدّم عبرها قصصاً تناولت الإنسان والبيئة والهوية والذاكرة، وأتاحت للجمهور التعرف إلى تنوع المدارس والأساليب البصرية.

وإلى جانب المعارض، شكّلت الجلسات الحوارية وورش العمل التطبيقية ولقاءات الخبراء جانباً من تجربة «إكسبوجر» في دوراته السابقة، إذ أتاحت للمصورين فرصاً للتعلّم وتبادل الخبرات وتطوير المهارات.

وفي مسار الجوائز، استقبلت جوائز «إكسبوجر» الدولية للتصوير 2026–2027 أكثر من 22 ألف عمل فوتوغرافي وسينمائي من 108 دول، على أن تشهد الدورة الحادية عشرة الكشف عن المتأهلين والفائزين.

ويدخل «إكسبوجر» عقده الثاني بعد دورة عاشرة أقيمت مطلع عام 2026، وشهدت تنظيم 95 معرضاً فنياً، واستقطبت 34 ألف زائر، مواصلاً حضوره كملتقى دولي للمصورين وصنّاع الأفلام والمهتمين بالفنون البصرية.