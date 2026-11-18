انطلقت في قصر المويجعي فعاليات برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في إطار مهرجان العين للكتاب من 18 إلى 23 نوفمبر الجاري تحت شعار «أبيات على الوتر»، ليضيء هذا العام على «الشعر الغنائي في الإمارات» ويستحضر أهم شعرائه وسيرهم وقصائدهم ودورهم في إثراء الهوية الثقافية والموروث الشعري والغنائي للدولة.

ويجسد اختيار القصر نهج المركز في تعزيز حضور اللغة العربية وإبراز ثرائها وتنوع تعبيراتها بوصفها لغة حية للإبداع والذاكرة متصلة بجذورها المحلية وامتداداتها الإنسانية، كما يترجم رؤية المهرجان في الاحتفاء بتراث مدينة العين وروافدها الأدبية والفكرية والفنية، وتوسيع حضور الأدب العربي خارج الأطر التقليدية عبر تجربة متكاملة تعيد القصيدة إلى سياقها الأصيل وفضائها المرتبط بالمجالس والحكايات والناس، وتفتح لها آفاقاً جديدة لدى أجيال اليوم.

ويستمد البرنامج رمزيته من المكانة التاريخية والثقافية الراسخة لقصر المويجعي في الذاكرة الوطنية وإدراجه ضمن موقع «العين: ثقافة وآثار» على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للتراث العالمي؛ إذ بُني قبل نحو 100 عام على يد الشيخ خليفة بن زايد بن خليفة في عهد الشيخ زايد الأول بتصميم مربع منيع وأبراج بارزة وبوابة مطلة على واحة المويجعي، وشهد صوراً من الحياة الاجتماعية والثقافية تناقلتها الأجيال.

كما ارتبط منذ عام 1946 بتاريخ الدولة حين اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقراً لديوانه وبيتاً لعائلته ومركزاً للحياة العامة، فيما حافظت أعمال الترميم الممتدة لعقود على أصالته ليواصل دوره فضاءً ثقافياً يستحضر محطات تاريخ الإمارات.