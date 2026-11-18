

من رحم التجربة وعمق الأمومة، نشرت الكاتبة والدكتورة فاطمة محمد كتاباً موجهاً للأطفال بعنوان «في عيني اليمنى بستان» يتناول قصة طفلها زايد ليحمل رسالة سامية لكل من يقرأه.

وعن قصة الكتاب، قالت الدكتورة فاطمة لـ«البيان»: «هذا الكتاب ليس مجرد قصة طفل، بل هو جزء من روحي وتجربتي كأم. بدأت الحكاية مع ابني زايد، الذي وُلد باختلاف في عينه اليمنى، وكانت رحلتنا مليئة بالمشاعر والتحديات.

أردت أن أحوّل تجربتنا إلى قصة تمنح الأمل لكل أم، وتخبر كل طفل مختلف أن اختلافه لا ينقص من جماله شيئاً. وخرج إلى النور لأني آمنت بأن حكاية زايد تستحق أن تُروى، لتكون نوراً يضيء حياة طفل آخر».

وحول اختيار العنوان ذي الطابع الشعري الدافئ «في عيني اليمنى بستان»، قالت: «اخترت هذا العنوان لأنني أردت أن يرى الناس الجمال قبل الاختلاف. فالعين التي قد يراها البعض مختلفة، أراها أنا بستاناً مليئاً بالألوان والحياة والأمل.

أردت أن أقول إن الجمال لا يرتبط بكمال الملامح، بل بالطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا والعالم؛ فزايد علّمني أن الحياة تُرى بالقلب قبل العين».

اللحظات الأولى

وفي سياق متصل، وعن اللحظات الأولى من الصدمة والقلق وكيفية تجاوزها لتكون سنداً لطفلها، استطردت: «لن أنكر أن البداية كانت صعبة، فقد بكيت وخفت كثيراً على مستقبل زايد، ليس بسبب اختلافه، بل خوفاً من نظرة المجتمع إليه.

لكنني أدركت أن أول شخص يجب أن يؤمن بزايد هو أنا. قررت ألا أجعل خوفي مرآته التي يرى بها نفسه، بل أن أكون مصدر ثقته وأمانه. ومع الوقت اكتشفت أن زايد هو من علّمني القوة، وليس العكس».

وعن اللحظات التي شعرت فيها ببدء تقبل زايد لذاته وفخره باختلافه، تابعت: «لم تكن لحظة واحدة بقدر ما كانت مواقف صغيرة جعلتني أطمئن إلى أنه بدأ يرى اختلافه بصورة جميلة. أكثر ما يسعدني هو أن أراه يتعامل مع عينه بثقة وعفوية، دون أن يشعر بأنه أقل من غيره. بالنسبة لي، أعظم انتصار ليس أن يتجاوز زايد اختلافه، بل أن يكبر وهو يعلم أنه لا يحتاج إلى أن يشبه أحداً حتى يكون جميلاً ومحبوباً».

واختتمت الدكتورة فاطمة محمد حديثها: «أكثر ما أتمنى أن يحققه هذا الكتاب هو أن يصل إلى قلب كل أم، ويمنحها شعوراً بأنها ليست وحدها في هذه الرحلة؛ فهناك الكثير من المشاعر التي تتشاركها الأمهات، من خوف وقلق وأمل، إلى الرغبة العميقة في حماية أطفالهن واحتوائهم. أؤمن بأن القصص الصادقة تمتلك قدرة خاصة على ملامسة القلوب، لأنها تتيح للقارئ أن يرى شيئاً من نفسه وتجربته بين سطورها.

وأتمنى أن تجد كل أم في قصة زايد ما يمنحها الطمأنينة ويستمد منه قلبها القوة والأمل. كما أؤمن بأن هذه القصة قد تغرس في نفوس الأطفال قيمة إنسانية ترافقهم طوال حياتهم؛ فعندما يقرأ الطفل عن بطل يختلف عنه في بعض التفاصيل، لكنه يشبهه في أحلامه ومشاعره، يدرك أن الاختلاف أمر طبيعي وجميل. فكل طفل يستحق أن يرى نفسه بطلاً في قصة، وأن يكبر وهو على يقين بأن الاختلاف ليس عيباً ينبغي إخفاؤه، بل سمة جميلة تستحق التقدير والاحتفاء».