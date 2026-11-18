

يفتتح معرض «فنون العالم دبي» أبوابه، غداً (19 نوفمبر)، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر، في دورته الثانية عشرة، التي تقام تحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، بمشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 65 دولة، في تظاهرة فنية، تجمع نخبة من الفنانين والمبدعين بجمهور من عشاق الفنون بمختلف أشكالها.



ويتيح المعرض للزوار فرصة اكتشاف أعمال فنية أصلية واقتنائها، والتواصل مباشرة مع الفنانين، إلى جانب الاستمتاع بالعروض الحية والمشاركة في ورش العمل الإبداعية، كما يقدم مزيجاً متنوعاً من اللوحات الفنية والمنحوتات والحرف التقليدية والتجارب الرقمية الغامرة، في احتفاء بتعدد أساليب التعبير الفني، وطرق التفاعل مع الفن.



ويقدم المعرض 5 تجارب رئيسية، تثري تجربة الزوار، تتصدرها العروض الفنية الحية، إذ يشهد تنظيم أكثر من 40 عرضاً على المسرح الرئيسي، وفي منطقتين مخصصتين للعروض، تتيح للجمهور متابعة الفنانين وهم يحولون أفكارهم إلى أعمال فنية أمام أعينهم، كما يضم 23 عملاً تركيبياً وتفاعلياً، تمنح الزوار فرصة استكشاف الفن بأساليب مبتكرة، تجمع بين الإبداع والمشاركة المباشرة.



ويحضر التراث الإماراتي في المعرض من خلال أعمال فنية، تستكشف الموروث المحلي برؤى معاصرة، حيث تعرض هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الشريك الاستراتيجي للمعرض، أعمالاً نحتية لثمانية فنانين في جناحها المخصص.



ويتعرف الزوار كذلك على مجموعة من الحرف التقليدية الإماراتية، من بينها نسج سعف النخيل، والرسم على الأواني الفخارية، وفنون الخط العربي، في تجربة تسلط الضوء على أصالة الحرف المحلية، واستمرار حضورها في المشهد الفني المعاصر.

وتحتضن مساحة «WAD Studio» أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية، تتنوع موضوعاتها بين الخط العربي والتطريز وفنون الخزف والرسم باستخدام الخامات البارزة على القماش، بما يتيح للمشاركين فرصة اكتشاف مهارات فنية جديدة، وتجربة تقنيات إبداعية متنوعة.



ويخصص المعرض جانباً من فعالياته للعائلات والأطفال، ولا سيما في يومه الأخير، من خلال أنشطة إبداعية، تشجع الصغار على اكتشاف الفن والتعبير عن مواهبهم، كما تشارك مدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات بعرض أعمال طلابها، لتمنح المواهب الناشئة فرصة تقديم إبداعاتها أمام الجمهور.



وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «يجمع معرض «فنون العالم دبي» مبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويتيح للزوار التفاعل مع الفن بطرق متعددة، فسواء كان ذلك بمشاهدة عمل فني يتشكل أمامهم، أو لقاء الفنان الذي أبدعه، أو تجربة تقنية جديدة، أو العثور على عمل أصلي يقتنونه، نريد أن يشعر الجميع بأنهم جزء من هذه التجربة، ومع الحضور اللافت للمواهب الإماراتية إلى جانب الفنانين وصالات العرض الدولية نتطلع إلى استقبال الزوار لاكتشاف الفن وتجربته واقتنائه».