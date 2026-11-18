

احتفى صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، التابع لهيئة الشارقة للكتاب، بتخريج 19 مشاركاً ومشاركة، يمثلون 16 مشروع نشر، ضمن الدفعة الثانية من مسار «إطلاق» لعام 2026، واختار خمسة من هذه المشاريع للحصول على خدمات إضافية مثل الطباعة والإرشاد المهني، والمشاركة في معارض الكتاب الدولية وإنتاج الكتب الصوتية، إلى جانب حزمة من المزايا المخصصة لجميع خريجي المسار.

وكرمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين والخريجين، خلال فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عقب برنامج تدريبي متخصص، استمر أربعة أسابيع، بمشاركة 25 منتسباً، اختيروا من بين 122 مسجلاً، وتناول نحو 75 موضوعاً ومحوراً في تأسيس وإدارة مشاريع النشر، فيما ضمت الدفعة المتخرجة 19 مشاركاً ومشاركة يمثلون 16 مشروع نشر.

واستكمل المشاركون سلسلة من الجلسات التدريبية والتطبيقات العملية، التي تناولت مختلف مراحل صناعة الكتاب وإدارة دور النشر، بدءاً من اختيار المحتوى وتطوير الهوية المؤسسية، مروراً بحقوق النشر والتحرير والإنتاج والطباعة، وصولاً إلى التسويق والتوزيع والإدارة المالية والنشر الرقمي، إلى جانب تطوير خطط الأعمال ونماذج التشغيل.



الاستثمار في الناشرين الجدد

وقالت إيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب: «جاء تخريج الدفعة الثانية من مسار «إطلاق» خطوة متجددة في استثمار هيئة الشارقة للكتاب بالناشرين الجدد، وتوسيع قاعدة العاملين المؤهلين في صناعة الكتاب، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الواعدة لدخول القطاع على أسس مهنية واقتصادية واضحة».

وأضافت: «ننظر إلى تخرّج هذه الدفعة بوصفه بداية لمرحلة جديدة في مسيرة مشاريع المبادرة، فالتحدي الحقيقي أمام الناشر الجديد يتمثل في بناء دار نشر، تمتلك هوية واضحة، وتكسب ثقة المؤلفين والقراء، وتستطيع الاستمرار في سوق تتغير فيه أساليب إنتاج الكتب وتوزيعها واستهلاكها، ومن هنا تأتي أهمية مواصلة دعم هذه المشاريع بعد تخرجها، ومساعدتها على ترسيخ حضورها في صناعة النشر، بما يثري المشهد الثقافي بإصدارات وأصوات جديدة».



19 مشاركاً يمثلون 16 مشروع نشر

وضمت قائمة خريجي مسار «إطلاق» 19 مشاركاً ومشاركة، يمثلون 16 مشروع نشر، هم: إسراء الملا من «إزهار للنشر والتوزيع»، وإقليمة وليد من «توالف للنشر»، وإيمان معترماوي من «فن الكتب»، والعنود المرر من «دار منارة للنشر والتطوير المعرفي»، وحفصة حريقة من «منصة إنسان»، وسمر البرعي من «طيف للنشر والتوزيع»، وفاطمة العليلي من «دار فلامنغو للنشر»، وفيصل الشامسي من «إرث للنشر والمعرفة»، وميثاء الكعبي من «نمو»، وهدى قلاجو من «دار الشغف للنشر»، وهدى الوليلي من «نماء للنشر والتوزيع»، إلى جانب أسماء الرئيسي وحمدة الياسي وموزة العتيبة ومهرة علي من دار «ألفة»، وعائشة نايف من «دار ضوء»، ولمياء الصيقل من «دار لمياء للنشر»، وميرا الحمادي من دار «قطة للنشر والتدريب»، ويمنا الشامسي من «دار بيبان للنشر».



ويستفيد جميع خريجي المسار من حزمة مزايا، يقدمها «انشر»، تشمل رخصة تجارية مدعومة لمدة عام من مدينة الشارقة للنشر، تتضمن رسوم إصدار الرخصة، وتغطية تكاليف رخصة إعلامية لمدة عام من قبل الصندوق، ضمن إجراءات الترخيص المعتمدة لدى مجلس الإمارات للإعلام، إضافة إلى عضوية مدعومة لمدة عام لدى جمعية الإمارات للناشرين، كما يحصلون على أسعار تفضيلية وخصومات على خدمات الطباعة لدى شركة «لايتنينغ سورس الشارقة»، ورمز خصم مقدم من شركة «كلوبر» (KlooBR)، الفائزة ضمن مسار «ابتكار» في برنامج «انشر».

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مشاريع تحظى بدعم إضافي

واختارت لجنة التقييم خمسة مشاريع من بين المشاريع الـ16 المتخرجة، بناء على قابليتها للتنفيذ، وإمكانات تطويرها، وقدرتها على تحقيق النمو والاستمرارية، وشملت المشاريع الفائزة دار «ألفة»، «دار ضوء» «دار لمياء للنشر»، دار «قطة للنشر والتدريب»، و«دار بيبان للنشر».

وإلى جانب المزايا المقدمة لجميع الخريجين يحصل كل مشروع من المشاريع الخمسة الفائزة على دعم إضافي، يشمل رعاية تكاليف طباعة 100 نسخة لكل عنوان، بحد أقصى خمسة عناوين خلال السنة الأولى، بالتعاون مع شركة «لايتنينغ سورس الشارقة»، إلى جانب برنامج إرشاد فردي يمتد عاماً كاملاً، يتضمن الدعم في إعداد الخطط التشغيلية، وتطوير الأعمال، وتشمل الحزمة رعاية رحلات للمشاركة في معارض الكتاب الدولية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للناشرين، ورعاية إنتاج كتاب صوتي واحد لكل مشروع فائز، بالتعاون مع شركة «أراب بوك فيرس».



خبرات مهنية وتطبيقات عملية

وشارك في تقديم البرنامج التدريبي ثمانية خبراء ومتخصصين في صناعة النشر وإدارة الأعمال، هم: بدور اليوسف، وتامر سعيد، وشيماء عبدالغفور، وعلي عبدالمنعم، والدكتور محمد الكمالي، والدكتور محمد حسن، ومحمد عقيلي، ومحمد قنديل.

وتوزعت الجلسات على محاور متخصصة، شملت بناء قوائم الإصدارات، والعقود وحقوق الملكية الفكرية، وإعداد خطط الأعمال، وتصميم الهوية البصرية، وعمليات الطباعة والإنتاج، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحرير والتسويق، إلى جانب إدارة المخزون والتجارة الإلكترونية، والتراخيص الإعلامية، والكتب الإلكترونية والصوتية، والاستراتيجيات المالية والتسعير.



تضمن المسار زيارات ميدانية إلى مرافق «لايتنينغ سورس الشارقة» ومدينة الشارقة للنشر، أتاحت للمشاركين التعرف إلى خدمات الطباعة والإنتاج والبنية المهنية المتاحة للناشرين، واختُتم البرنامج بتدريب عملي على إعداد العروض التقديمية للمشاريع، وتوضيح قيمتها التجارية، وتقديم نماذج أعمالها أمام الجهات المعنية.



ويواصل صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» دعم العاملين في صناعة الكتاب عبر ثلاثة مسارات متخصصة، هي «إطلاق» لتأهيل الناشرين الجدد، و«نمو» لتطوير دور النشر القائمة وتوسيع أعمالها، و«ابتكار» لدعم الحلول والمشاريع المبتكرة في قطاع النشر، بما يسهم في تطوير صناعة نشر محلية أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة.