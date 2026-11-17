

يضيء كتاب «حمد بن سهيل الخييلي.. الأثر الوطني والإنساني»، لمؤلفه الدكتور حسن بحمد، الصادر مؤخراً، على محطات في مسيرة الفريق حمد بن سهيل الخييلي، الذي كان كبير المرافقين العسكريين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إذ قدم من خلال مسيرته دروساً خالدة في الوفاء والأمانة والإنسانية وأعمال الخير والتعاضد الاجتماعي والإخلاص والتضحية.

ويستعرض الكتاب، الصادر عن دار سائر المشرق، تفاصيل البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها الخييلي، وبداياته مع الخدمة العسكرية، ومراحل صعوده في مسارات العمل الوطني، وصولاً إلى موقعه القريب من القيادة، وما رافق ذلك من مسؤوليات جسيمة أداها بأمانة واقتدار.

كما يعرّج المؤلف على محطات وذكريات في حياة الخييلي، ويوثق شهادات قيلت فيه من قبل أصحاب السمو الشيوخ ورموز وطنية وشخصيات عاصرته.