تستعد مدينة العين لاستقبال عشّاق الشعر والنغم، في قصر المويجعي التاريخي، تمهيداً لانطلاق موسم جديد من برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي ينظمهما مركز أبوظبي للغة العربية ضمن مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «واحة الحكايات»، خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2026 في «العين سكوير».

وسيكون الجمهور على موعد مع توليفة من أجمل الأبيات المغناة التي سكنت القلوب، وملأت فضاء العين بعزف يربط بين الماضي الجميل والحاضر المتطلع للمستقبل، تجسيداً للرؤية الإستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية، والذي نجح في توسيع جماهيرية البرنامج، وتحويله إلى تظاهرة مجتمعية عابرة للأجيال، تعزّز مكانة التراث الشعبي وأهميته من خلال منصة تفاعلية ترسخ قيم الأصالة، وتستحضر جهود الشعراء وأدوارهم التي تعكس وجدان مجتمع دولة الإمارات، وبيئة مدينة العين.

وأسوة بكل دورة يحتضن البرنامج شعراء وباحثين من مختلف إمارات الدولة ليسلّط الضوء على 20 شاعراً من روّاد الشعر النبطي الإماراتي، ويستحضر سيرهم وقصائدهم التي ارتبطت بالأغنية الإماراتية، ويستعرض دورهم في إثراء الهوية الثقافية والموروث الشعري والغنائي للدولة بدءاً من 18 وحتى 23 نوفمبر 2026.

ويقدم الحدث في يوم افتتاحه أشعار الرواد والمخضرمين: عوشة بنت خليفة، وسعيد بن هلال الظاهري، ومحمد بن سلطان الدرمكي، وكميدش بن نعمان، مستحضرين عبق الماضي الساحر في جلسة تحمل عنوان «على طاري الهوى غنّى القصيد»، ويتحدث فيها كل من: الدكتور راشد المزروعي، ومحمد سعيد الرميثي، وسيف بن كميدش، وسلطان بن خليف الطنيجي، وعبدالله الكعبي، والفنانين معضد الكعبي، إلى جانب الفنان عبدالله البلوشي، الذي يشارك في الجلسات كافة.

ويمضي البرنامج نحو دروب الشوق في جلسة «حكايات الهوى»، التي صاغها كل من الشعراء خليفة بن مترف، وعتيق بن روضة، وسالم الكاس، وعبيد بن معضد، ويتحدث فيها كل من: عبيد عتيق بن روضة، وأحمد سالم الشامسي، وخليفة الظاهري، وأحمد بن مترف، وياسر النيادي، والفنان سيف العلي.

وتستضيف جلسة جائزة «كنز الجيل الفائز بفرع المجاراة الشعرية للعام 2026 الشاعر علي الخوار، ويدير الأمسية الإعلامي والشاعر علي السبعان. 2026، فيما تجدد إحدى الجلسات الميثاق في أمسية "على عهد الوفا، يبقى القصيد» مستذكرة روائع حمد بن سوقات، ومحمد بن سوقات، وسالم الجمري، وثاني بن عبود الفلاسي، والتي يتحدث فيها كل من: الإعلامي جمال مطر، والشعراء عيلان سالم الجمري، وعبدالباري بن سوقات، وإبراهيم الهاشمي، ويحييها الفنان خالد محمد. وفي جلسة «غنوها وباقي صداها»، يستمع الجمهور إلى النغمات الخالدة لراشد الخضر، ومحمد بن راشد المطروشي، وربيع بن ياقوت، ويعودوا إلى ذكريات يأخذهم إليها كل من الشعراء: علي الخوار، وجمعة ربيع بن ياقوت، وأحمد بن خلف البداوي، ويوسف بالحمر، والفنان قصي المعمري.

فيما تسلّط جلسة «غريم الشوق» الضوء على تجارب الشعراء علي بن رحمة الشامسي، وعبدالله بن ذيبان، ومحمد الكوس، الذين أسهموا في إثراء الموروث الشعري الإماراتي، وتستحضر أبرز قصائدهم وحكاياتهم، وما تركوه من أثر في الذاكرة الشعبية. وتتناول الجلسة ارتباط الشعر النبطي بالبيئة الثقافية والاجتماعية في إمارة الشارقة، من خلال حوار يجمع بين السيرة الشعرية والقصائد والأداء الغنائي، في رحلة تستعيد جمال الكلمة وأصالة الموروث. ويتحدث فيها الشعراء سالم علي بن رحمة الشامسي، الباحث في التراث فهد المعمري، وبطي المظلوم، وسلطان الرفيسا، وحامد المحمدي، والفنان زايد صقر.

وتحيي جلسة «من سيدي يا سيد سادتي لأصبحت يا شقرايه» شموخ الكلمة في الوجدان بالشاعرين الراحلين أحمد الكندي المرر، وسعيد بن عتيق الهاملي، والتي سيتحدث فيها كل من: علي أحمد الكندي المرر، والدكتورة ميثا الهاملي، محمد بن عزيز الشحي، وحميد المزيني، بمشاركة عازف الربابة الفنان علي الكيبالي.

وفي جلسة تجمع بين الأصالة وتشجيع المواهب وتحفيزها، تستضيف جلسة «أصوات الجيل الجديد» مواهب شعرية من خريجي مخرجات برنامج «مختبر أجيال الشعر»، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع قطاع أبوظبي للثقافة.