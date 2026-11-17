أطلقت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى منظمة اليونسكو مبادرة "أصوات الشباب" دعماً لبرنامج اليونسكو "عاصمة عالمية للكتاب" في خطوة عالمية تدعو الكتّاب الشباب من المدن التي حملت هذا اللقب إلى مشاركة القصص التي تشكّل ملامح جيلهم من خلال مختارات أدبية دولية تحت شعار "هذا عالمي، هذا صوتي".



تفتح المبادرة باب المشاركة أمام الكتّاب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً ممن تربطهم صلة حقيقية بإحدى المدن التي حملت لقب "عاصمة عالمية للكتاب" لتقديم أعمال أدبية أصلية تستكشف تجاربهم الحياتية وهوياتهم وتطلعاتهم ورؤاهم للمستقبل.



يبدأ تلقي المشاركات اعتباراً من اليوم وحتى 28 فبراير 2027 ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم أعمالهم عبر الرابط: https://form.jotform.com/Youngvoices/WBCAnthology



وتحتفي المبادرة بقدرة الأدب والسرد القصصي على مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات واللغات والأجيال وتعكس التزاماً أوسع بتعزيز دور الكتب والأدب في تنمية مهارات القراءة والكتابة وترسيخ الحوار بين الثقافات والاحتفاء بالتنوع الثقافي وحرية التعبير.



وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن كل جيل يستحق فرصة لرواية قصته ومن خلال شعار "هذا عالمي، هذا صوتي" ندعو الكتّاب الشباب إلى الإسهام في حوار عالمي حول هويتنا وقيمنا والمستقبل الذي نطمح إليه ولطالما جمعت الكتب بين الناس عبر الثقافات والأجيال وتؤكد هذه المختارات أن الأصوات الجديدة ضرورية لاستمرار هذا الحوار.



ويشترط للمشاركة في المبادرة أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و30 عاماً عند تقديم العمل وأن يكون مقيماً في إحدى المدن التي حملت لقب "عاصمة عالمية للكتاب" أو منحدراً منها أو تربطه صلة حقيقية بها أو بمجتمعها الأوسع.



وتشمل المدن الـ27 مدريد، والإسكندرية، ونيودلهي، وأنتويرب، ومونتريال، وتورينو، وبوغوتا، وأمستردام، وبيروت، وليوبليانا، وبوينس آيرس، ويريفان، وبانكوك، وبورت هاركورت، وإنتشون، وفروتسواف، وكوناكري، وأثينا، والشارقة، وكوالالمبور، وتبليسي، وغوادالاخارا، وأكرا، وستراسبورغ، وريو دي جانيرو، والرباط، وميديلين.



وتشجع المبادرة المشاركين على تناول شعار "هذا عالمي، هذا صوتي" بحرية من خلال تجاربهم الخاصة واستكشاف موضوعات تشمل الهوية والانتماء والثقافة والتراث والمناخ والتعليم والتكنولوجيا والسلام والصمود والمساواة بين الجنسين والصحة النفسية والرفاه والهجرة والمجتمع والقيادة والإبداع والتغيير الاجتماعي.



ويمكن للمشاركين أيضاً التعبير عن آمالهم للمستقبل وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها جيلهم أو استكشاف التغييرات التي يتطلعون إلى تحقيقها في مجتمعاتهم والعالم.



ويمكن لكل متقدم المشاركة بعمل أدبي أصلي واحد لم يسبق نشره ضمن الأشكال الأدبية التي تشمل القصة القصيرة والكتابة الإبداعية غير الروائية والمقالات الشخصية والمذكرات، والتأملات ورسائل إلى المستقبل والشعر والأشكال الأدبية الهجينة والتجريبية.



ويمكن تقديم الأعمال بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وقد تُترجم الأعمال المختارة لأغراض النشر بالتشاور مع مؤلفيها.



وتشجع المبادرة بشكل خاص الكتّاب الشباب الذين يخوضون تجربة النشر للمرة الأولى وترحب بالقصص التي تعكس تنوع التجارب الإنسانية من حكايات يرويها شباب من الشعوب الأصلية ومن اللاجئين والنازحين إلى تجارب الشباب من ذوي الإعاقة والأقليات اللغوية والثقافية والعرقية ومن يعيشون في المناطق الريفية والنائية والمجتمعات محدودة الخدمات.



وتسعى المبادرة إلى إتاحة مساحة لأصوات ووجهات نظر من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية دون اشتراط خبرة سابقة في النشر.



ويجب أن تتضمن النبذة التعريفية اسم المتقدم وعمره ومدينته ودولته وطبيعة صلته بإحدى المدن التي حملت لقب "عاصمة عالمية للكتاب" مع إمكانية إضافة معلومات عن دراسته أو مهنته أو اهتماماته الإبداعية أما النص الشخصي فيجيب عن السؤال التالي: "لماذا يكتسب هذا العمل أهمية خاصة بالنسبة إليك وما الذي تأمل أن يخرج به القرّاء من قراءته؟"



وانطلاقاً من حرص المبادرة على إبراز الأصوات الشابة الأصيلة والإبداع الإنساني ينبغي أن تكون الأعمال المقدمة من إبداع المشاركين أنفسهم بصورة أساسية.



وتخضع جميع المشاركات لتقييم مراجعين إقليميين ولجنة تحريرية وفق معايير تشمل الأصالة والصدق في التعبير وجودة السرد والإبداع والجودة الأدبية ومدى ارتباط العمل بشعار المبادر، وقدرته على الإسهام في تعزيز الحوار بين الثقافات وتراعي عملية الاختيار أيضاً تنوع التجارب ووجهات النظر بين المدن المشاركة بهدف تقديم مختارات أدبية تعكس طيفاً واسعاً من الأصوات والتجارب.



وتُنشر الأعمال المختارة ضمن النسخة الأولى من المختارات الأدبية الدولية لمبادرة "أصوات الشباب" ويحصل أصحابها على دعم تحريري وإرشاد أدبي طوال مراحل إعداد أعمالهم للنشر وقد تخضع الأعمال المختارة للتحرير والترجمة بالتشاور مع مؤلفيها على أن تصدر المختارات في عام 2027.



كما ينضم المشاركون إلى مجتمع دولي من الكتّاب الناشئين المرتبطين بشبكة المدن التي حملت لقب "عاصمة عالمية للكتاب" ضمن برنامج اليونسكو بما يتيح فرصاً للحوار والإرشاد والتبادل الأدبي والتعاون الثقافي وقد تتاح لأصحاب الأعمال المختارة أيضاً فرص للمشاركة في قراءات أدبية ومقابلات وأنشطة ترويجية مرتبطة بالمختارات.



ويحتفظ المشاركون بملكية أعمالهم وحقوق المؤلف الخاصة بها ويمنحون منظمي المبادرة عند تقديم مشاركاتهم إذناً غير حصري بتحرير الأعمال المختارة وترجمتها ونشرها والترويج لها مع ضمان نسب جميع الأعمال المنشورة إلى مؤلفيها.





