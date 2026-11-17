

وقعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، تتيح بموجبها للشركات المرخصة في المنطقة الحرة الاستفادة من خصومات تصل إلى 70 % على خدمات الشحن، والوصول بمنتجاتها إلى أكثر من 220 دولة وإقليماً عبر شبكة «دي إتش إل» العالمية، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الشحن وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية.



ووقع المذكرة كل من سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبريس» في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويشمل التعاون توفير حلول لوجستية مخصصة للشركات العاملة في مدينة الشارقة للنشر، وتقديم الدعم في إجراءات التخليص الجمركي والتجارة العابرة للحدود، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتطوير معارف الشركات ومهاراتها في مجال التجارة الدولية، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير، والوصول إلى عملاء جدد، وتعزيز فرص نمو أعمالها في الأسواق الخارجية.



وقال سيف السويدي: «نسعى من خلال شراكتنا مع (دي إتش إل إكسبريس) إلى تمكين عملاء مدينة الشارقة للنشر من الاستفادة من مزايا الاستثمار في الإمارة، وما توفره من فرص لتنمية الأعمال.

ومن هنا فإننا نضع علاقاتنا مع كبرى المؤسسات العالمية في خدمة شركائنا، للحصول على مزايا تجارية وخبرات تساعدهم على المنافسة».



وأضاف: «تقوم رؤية مدينة الشارقة للنشر على توفير بيئة أعمال متكاملة لا تقتصر على تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة أنشطتها، بل تمتد إلى دعم نموها وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وننظر إلى الشراكات الاستراتيجية بوصفها وسيلة لتحويل هذه الرؤية إلى خدمات ومزايا ملموسة يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال في مختلف مراحل تطور أعمالهم.

ومن خلال التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة، نعمل على تعزيز تنافسية الشركات العاملة في المدينة، وتوفير مقومات تساعدها على الوصول إلى فرص تجارية جديدة، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً للأعمال والصناعات الإبداعية».



وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبريس» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «نؤمن في «دي إتش إل إكسبريس» بأن تمكين الشركات من المنافسة عالمياً يبدأ بتسهيل التجارة الدولية وجعلها أكثر سهولة وكفاءة وتنافسية.

وتجسد شراكتنا مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التزامنا المشترك بدعم الشركات ورواد الأعمال، وتزويدهم بالحلول والخبرات والقدرات اللوجستية التي تمكنهم من التوسع خارج الأسواق المحلية.

ومن خلال الجمع بين مزايا الشحن التفضيلية وشبكتنا العالمية التي تمتد إلى أكثر من 220 دولة وإقليماً، إلى جانب توفير المعرفة المتخصصة والدعم اللوجستي، نسعى إلى تمكين الشركات من دخول أسواق جديدة، والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتسريع نمو أعمالها على المستوى الدولي.

كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم رؤية إمارة الشارقة في بناء بيئة أعمال مزدهرة ومتصلة بالأسواق العالمية».