

يستضيف المتحف الإيرلندي للفن الحديث بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون معرض «بحر للزمان المستعار»، الذي يقام من 19 نوفمبر حتى 4 يوليو 2027، وتقيمه سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون، بمشاركة ريم صوان، مساعدة قيّمة، وثريا كريديه، باحثة أولى في قسم المقتنيات.



يضم المعرض مختارات من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، ويتخذ منها معبراً إلى استكشاف تنوّع الممارسات الفنية الفلسطينية عبر فنانين من أجيال متعددة، منهم من وُلد في فلسطين، وآخرون عايشوا المنفى أو انتموا إلى مجتمعات يرتبط تاريخها ارتباطاً وثيقاً ببلاد الشام، حيث تتأمل أعمالهم مجتمعةً واقع الحياة تحت الاحتلال والتهجير، وتتناول أسئلة الانتماء والإرث والأسى والصمود الثقافي.



تتناول اللغة البصرية للفنانين: عبدالحي مسلّم زرارة، وبسمة الشريف، وحازم حرب، وخليل رباح، وشادي حبيب الله، ورولا حلواني، وسيمون فتال، وطارق الغصين، أحداثاً ما تزال تشكّل الحياة الفلسطينية.



وتتنقّل أعمالهم بين الشهادة والتجربة المعيشة والخيال، متجاوزةً التسلسل الزمني للتاريخ، كما تكشف من خلال الفوتوغراف والنحت والأعمال التركيبية والصورة المتحركة، قدرة الفن على حفظ الذاكرة وصون الروابط مع الناس والمكان.