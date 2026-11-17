

يواجه صوت «لغة الضاد» تحدياً متصاعداً في أوساط الأجيال الجديدة، التي باتت تنغمس في فضاء رقمي يهيمن عليه المحتوى الأجنبي والمصطلحات الهجينة. فكيف تتعامل المؤسسات الأكاديمية والبحثية مع هذه التحولات؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تتحول إلى طوق نجاة للغة العربية ومصدر لتعزيز حضورها؟



وفي هذا السياق، استطلعت «البيان» آراء عدد من المتخصصين حول أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية، وآفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم حضورها ومواكبة تطورها، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي نظمتها مكتبة محمد بن راشد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة».



ولم تأتِ الفجوة الرقمية التي تعاني منها اللغة العربية من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية لنشأة التقنيات الحديثة في بيئات غير ناطقة بها، وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مي زكي، أستاذ اللسانيات بقسم الدراسات العربية والترجمة بالجامعة الأمريكية في الشارقة، أن هذه الفجوة تعكس علاقة توتر أزلية بين اللغة العربية وموجات التطور التقني المتعاقبة.



وأشارت إلى أن هذا التحدي بدأ مبكراً مع انتشار الهواتف المحمولة ورسائل النص القصيرة، وتفاقم مع ثورة منصات التواصل الاجتماعي التي انطلقت بلغات أجنبية، لتجد اللغة العربية نفسها دائماً في المرتبة الثانية في سباق اللاحقين بالركب التقني.

وقالت: «التقنيات دائماً تبدأ بلغات أخرى ثم تلحق بها اللغة العربية، مما يخلق هذه الفجوة. الأسوأ أن منصات التواصل بدأت بالإنجليزية ولم تدعم العربية إلا متأخرة، فاستسهل الجيل الجديد استخدام لغته الأولى في الفضاء الرقمي، وهو ما يفرض ضغوطاً هائلة على حضور العربية في حياتنا اليومية ولا سيما لدى الشباب».



الموروث الثقافي



في المقابل، لا ينظر الخبراء التقنيون إلى الذكاء الاصطناعي كعدو حتمي، بل كملاذ استراتيجي لإنقاذ اللغة، حيث سلطت بسمة الأمل بوساحة، قائدة فريق العربية ولهجاتها بمعهد الابتكار التكنولوجي، الضوء على طبيعة التأثير المباشر للتكنولوجيا الحديثة على اللغات واللهجات التي يستخدمها الشباب يومياً، مثل الكلمات المختصرة والمقلوبة.

وتوضح أن التحدي يكمن في كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي وجعله متاحاً وفي متناول الأجيال الجديدة التي باتت تعتمد على السماع أكثر من ارتياد المكتبات التقليدية. وفي هذا الإطار، تسعى المبادرات التقنية إلى تقريب الكتب والموروث الحضاري للشباب.



مواجهة التحدي



بدوره، تطرق الدكتور وليد غالي، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة الأغا خان بلندن، ومدير مكتبة الأغا خان في لندن، إلى موضوع تأمين مستقبل اللغة العربية مع الأجيال الجديدة، وقال: «تتطلب المرحلة تضافر الجهود المؤسسية بين الجامعات ومراكز الذكاء الاصطناعي والمكتبات لتوحيد سياسات الحفظ والرقمنة، إلى جانب تمتين الابتكار التقني عبر إنتاج محتوى رقمي عربي أصيل وعالي الجودة يواكب العصر الحديث، ومخاطبة الشباب بلغتهم المفضلة عبر دمج العربية في الألعاب الرقمية والتطبيقات التفاعلية والمنصات الترفيهية لترغيبهم فيها».

وأضاف أن التحديات التي تواجه لغة الضاد في عصر التكنولوجيا الذكية تبدو جسيمة، لكنها ليست مستعصية على الحل.