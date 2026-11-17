

ضمن استعدادات استضافة مملكة البحرين الشقيقة ضيف شرف في أيام الشارقة التراثية 2027، استقبل الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل خليفة، مدير عام التراث في هيئة البحرين للثقافة والآثار، بحضور أبوبكر الكندي، مدير المعهد، وعدد من مديري الإدارات.



وناقش اللقاء تفاصيل المشاركة البحرينية والبرامج والفعاليات المصاحبة، وآليات التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يبرز ثراء الموروث الثقافي البحريني وتنوع فنونه وحرفه التقليدية، ويعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية المشتركة، تزامناً مع احتفاء أيام الشارقة التراثية بمرور 24 عاماً على انطلاقتها.



روابط تاريخية راسخة



وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، أهمية استضافة مملكة البحرين الشقيقة ضيف شرف في أيام الشارقة التراثية 2027، لما يجمع البلدين من روابط تاريخية وثقافية راسخة، وإرث خليجي مشترك يعكس أصالة المجتمعات وعمق هويتها، مشيراً إلى أن المشاركة البحرينية تمثل إضافة نوعية لفعاليات الأيام، وفرصة لإبراز ثراء التراث البحريني وفنونه وحرفه التقليدية، وتعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات، بما يسهم في صون الموروث الشعبي ونقله إلى الأجيال القادمة.



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين ضيف شرف في أيام الشارقة التراثية 2027، التي رسخت مكانتها تظاهرة ثقافية تحتفي بالتراث والتواصل الحضاري بين الشعوب، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على صون الموروث الثقافي الخليجي وإبراز تنوعه، معرباً عن تطلعه إلى تقديم مشاركة بحرينية متميزة تسلط الضوء على الفنون الشعبية والحرف التقليدية والعادات الأصيلة، وتعزز آفاق التعاون الثقافي والتراثي بين البلدين الشقيقين.