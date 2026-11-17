



أعلن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام عن إغلاق باب المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية «قصص من عزيمتنا»، التي شهدت إقبالاً فاق التوقعات بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في توثيق قصص العزيمة والتضامن والأمل من قلب مجتمع الإمارات.

حيث نجحت المسابقة في استقطاب 640 مسجلاً من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتصدرت أفلام الذكاء الاصطناعي المشاركات بأكثر من 200 فيلم.



وتأتي المسابقة التي تُقام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتبرز التجارب الإنسانية العميقة التي تعبر عنها الأفلام برؤية سينمائية.

وتعكس توجه مجلس دبي للإعلام نحو ترسيخ دور الإعلام والصناعات الإبداعية في توثيق التجربة الوطنية، وإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في روايتها، إلى جانب اكتشاف المواهب وربطها بفرص التطور في قطاع الأفلام في دبي.

كما تحتفي بتماسك مجتمع الإمارات من خلال قصص إنسانية حقيقية يرويها من عاشوا تفاصيلها.

قصص تروي حاضرنا ومستقبلنا



وبهذه المناسبة قال هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «المواهب هي الأساس الذي تقوم عليه أي صناعة سينمائية، واكتشافها مبكراً ركيزة أساسية في بناء قطاع الأفلام في دبي».



وأضاف: «أتاحت مسابقة «قصص من عزيمتنا» اكتشاف قاعدة مميزة من المواهب الشابة المؤهلة للانتقال إلى الاحتراف مستقبلاً، ونتطلع إلى أن نكون المحرك الأساسي لانطلاقتها الأولى، مؤكداً حرص مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على أن تكون المسابقة بوابة تعبر منها هذه المواهب إلى القطاع، بما يعزز حضور دبي وجهةً للإنتاج السينمائي في المنطقة والعالم».



بدوره قال سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نعتز بالإقبال الذي شهدته مسابقة «قصص من عزيمتنا»، والذي فاق توقعاتنا، حيث تعكس المشاركة الواسعة في مسابقة «قصص من عزيمتنا»، روح الوحدة التي تجمع مجتمع الإمارات حول هدف واحد هو الاحتفاء بهذا الوطن.

وجاءت الأفلام شاهدة على مجتمع خرج من المستجدات الإقليمية الأخيرة أكثر قوة وتماسكاً، وأعمق إيماناً بوطنه.

إن ما لمسناه من شغف وانتماء، ومن محبة صادقة للوطن وقيادته الرشيدة، كان استثنائياً بكل المقاييس، ويؤكد أن قصة الإمارات يكتبها كل من يعيش على أرضها».

خبرات سينمائية وإعلامية



ويتولى عملية اختيار الأفلام الفائزة، شخصيات بارزة في مجالات السينما والإعلام وكتابة السيناريو والإنتاج والفنون، وتضم لجنة التحكيم علي جابر، مستشار مجلس دبي للإعلام وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي؛ ونجوم الغانم، الشاعرة والفنانة والمخرجة السينمائية الإماراتية، والشريكة المؤسسة في «نهار للإنتاج»، التي أخرجت أكثر من 20 فيلماً، ونالت وسام فخر الإمارات عام 2018، ومثّلت الدولة في جناحها الوطني في بينالي البندقية عام 2019.



كما تضم اللجنة سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية؛ وكاتب السيناريو الإماراتي محمد حسن أحمد؛ والمنتجة التنفيذية ومشرفة الإنتاج العالمية جاكس داير، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 36 عاماً، ومن أعمالها - Mission Impossible: Ghost Protocol.



كما يشارك في اللجنة المخرج والمنتج والكاتب عمّار جلال، مؤسس «thirty ten films»، الذي عُرضت أعماله وفازت في مهرجان برلين السينمائي، كما نال الجائزة الكبرى في مهرجان «HollyShorts» وتأهل لجوائز الأوسكار؛ إلى الجانب الممثل في السينما الهندية والمسرح محمد ذيشان أيوب.

مسار التقييم والاختيار



يشرف مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام على التقييم الفني والتحقق من أهلية المشاركات والفرز الأولي للأفلام المشاركة، ومن ثم تبدأ لجنة التحكيم مرحلة مشاهدة الأفلام وتقديم الملاحظات وصولاً إلى اختيار 55 فيلماً، ومن ثم المفاضلة بينهم بحسب الشروط والمعايير المحددة لبلوغ القائمة النهائية المرشحة للفوز، قبل الإعلان عن النتائج النهائية والكشف عن الأفلام العشرة الفائزة 26 نوفمبر الجاري، في «روكسي سينما» بدبي هيلز مول.

خمس فئات وعشر جوائز



وتشمل فئات الجوائز: أفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم أنيميشن، وأفضل فيلم ذكاء اصطناعي، وجائزة التحكيم الخاصة، بإجمالي عشر جوائز، نصفها مخصّص للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، بما يعزّز حضور الكفاءات الشابة في التجربة السينمائية ويمنحها مساحة للتعبير والتقدير.



حيث صُمّمت المسابقة لتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة الأفلام، إذ لم تشترط خبرة سابقة أو استخدام معدات احترافية، وأتاحت تقديم أعمال مكتملة لا تتجاوز مدة كل منها خمس دقائق، باستخدام الهاتف المتحرك أو الكاميرا أو تقنيات التحريك «الأنيميشن» أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو بالدمج بينها، ضمن صيغ روائية ووثائقية وتجريبية وهجينة.



وسيكون عرض الأفلام متاحاً للجمهور بعد التسجيل، فيما سيقتصر حضور حفل التكريم وتوزيع الجوائز على المدعوين.

حيث تتيح المسابقة انتقال قصص المجتمع إلى الشاشة الكبيرة، لتبقى شاهدة على مرحلة من تاريخ الإمارات، وعلى ما يجمع أبناءها والمقيمين على أرضها من عزيمة وانتماء وأمل.



وسينظّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية بهذه المناسبة عرض الأفلام الـ55 في»روكسي سينما«بدبي هيلز مول، فيما سيتولى»براند دبي«، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تنظيم حفل توزيع الجوائز ضمن برنامج فعاليات»الشهر الوطني".



وفي مبادرة لافتة من مجلس دبي للإعلام، ستمنح الأفلام الــ 55 التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم، فرصة لتوثيقها ضمن أرشيف وطني دائم ينظمه المجلس بهدف حفظ الشهادات الإنسانية للأجيال المقبلة، ويمنح هذه الأفلام حضوراً يتجاوز مناسبة عرضها.