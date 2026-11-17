

اختتمت مكتبة محمد بن راشد أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي نظمتها على مدار يومين، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بحضور أكثر من 1500 من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين والمهتمين بقطاعات المكتبات والنشر والتكنولوجيا، وسط مشاركة دولية واسعة وتفاعل لافت مع الجلسات والحوارات التي ناقشت التحولات المتسارعة في مستقبل المعرفة.



وشهدت القمة مشاركة أكثر من 50 متحدثاً ومديراً للجلسات يمثلون أكثر من 50 جهة محلية ودولية، ضمن برنامج تضمن أكثر من 25 جلسة وحواراً متخصصاً، جمعت ممثلين عن المكتبات ودور النشر والمتاحف والجامعات والمؤسسات البحثية والتكنولوجية، لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل إنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بتطوير منظومات معرفية أكثر موثوقية واستدامة.



وعلى صعيد المخرجات، أبرزت نقاشات القمة مجموعة من الأولويات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تطوير أطر مؤسسية ومهنية تعزز موثوقية المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والتحقق من المصادر، مع ضمان استمرار الدور البشري في تقييم المعرفة وصون الحقوق الفكرية والثقافية.



كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية تسريع جهود رقمنة التراث والمجموعات المعرفية والإصدارات العربية والوطنية، وتطوير حلول مستدامة لحفظ المحتوى الرقمي وإتاحته، وتعزيز حضور اللغة العربية والتنوع الثقافي في التطبيقات الذكية، بما يضمن تمثيلاً أكثر شمولاً للمعرفة والثقافات المختلفة.



وأكدت المداولات أهمية توسيع الشراكات بين المكتبات ودور النشر والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات التكنولوجية، وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات المهنية، إلى جانب تشجيع المبادرات المشتركة التي تدعم البحث والنشر والترجمة والابتكار، بما يسهم في بناء منظومة معرفية إقليمية متكاملة، قادرة على مواكبة التحولات التقنية والمشاركة في توجيهها.



نقاشات موسعة



تناولت جلسات اليوم الأول التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المؤسسات المعرفية، من خلال جلستي «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة» و«الذكاء الاصطناعي والبنية المتغيرة للمعرفة»، اللتين ناقشتا دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في التحقق من المعلومات وصون مصداقيتها، والتغيرات التي تشهدها عمليات إنتاج المعرفة وتنظيمها وإتاحتها، إلى جانب استعراض التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في جلسة «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق».



وامتدت المناقشات إلى قضايا حفظ التراث والذاكرة الثقافية، عبر جلستي «حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية» و«ماذا نختار أن نحفظ؟»، اللتين سلطتا الضوء على مسؤوليات المؤسسات في حماية المجموعات المعرفية وضمان استدامتها وإتاحتها للأجيال القادمة. كما تناولت جلسة «ما الذي ينجو من الترجمة؟ الأدب والذكاء الاصطناعي والوساطة الثقافية» مستقبل الترجمة ودورها في نقل المعرفة والحفاظ على خصوصية اللغات والثقافات.



وفي محور الصناعات الإبداعية والنشر، ناقشت جلستا «من يروي حكايات أطفالنا؟» و«السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة» تأثير التقنيات الذكية في صناعة المحتوى الثقافي والإبداعي، فيما تناولت جلسة «ما الذي يتطلبه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستدامته بمسؤولية؟» المتطلبات المؤسسية والتقنية للاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة. وشهد البرنامج كذلك محاضرتي «الحكايات التي نرويها عن الذكاء الاصطناعي» و«هل نأتمن الذكاء الاصطناعي على رواية التاريخ؟»، إلى جانب الإعلان عن إطلاق الدورة الحادية عشرة من «جائزة محمد بن راشد للغة العربية».



آفاق التطوير والتعاون



وركزت جلسات اليوم الثاني على الانتقال من مناقشة التحديات إلى استكشاف الحلول والممارسات المؤسسية، حيث تناولت جلسة «الثقة بالتصميم» سبل دمج مبادئ الشفافية والمساءلة في الأنظمة والخدمات المعرفية، فيما ناقشت جلسة «عربية مَن؟» تمثيل اللغة العربية وتنوعها في التطبيقات الرقمية.



كما شهد اليوم الثاني جلسات «من مكتبة إيكو إلى عصر الذكاء الاصطناعي» و«التمثيل الثقافي في الذكاء الاصطناعي»، التي بحثت العلاقة بين التكنولوجيا والذاكرة الثقافية، والتحديات المرتبطة بحماية المحتوى الرقمي وضمان استمرارية الوصول إليه، والحفاظ على التنوع الثقافي في الأنظمة الذكية.



وفي قطاعي النشر والمتاحف، تناولت جلسة «المتاحف كواجهات للمعرفة: الأهمية الثقافية في عصر الذكاء الاصطناعي» تطور دور المتاحف في إتاحة المعرفة والتفاعل مع الجمهور، فيما ناقشت جلسة «ما وراء الكتالوج: نشر المعرفة الثقافية بالعربية» دور النشر الثقافي في حفظ الإنتاج الفكري والفني وتعزيز حضوره. وتضمن البرنامج كذلك ورشة تطبيقية بعنوان «ورشة متقدمة في الترجمة: لماذا لا ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلّك؟»، وحوار «قهوة مع ناشر: منى هنينغ زريقات»، إلى جانب محاضرة «دماغك في حضرة الذكاء الاصطناعي: التعلّم والذاكرة والحكم البشري».



وشكلت جلسة «بناء منظومة المعرفة في المنطقة» محطة رئيسة في ختام النقاشات، حيث تناولت أهمية التكامل بين المكتبات والناشرين والمؤسسات التعليمية والبحثية والتكنولوجية، وتطوير القدرات المؤسسية وتوسيع الشراكات التي تتيح للمنطقة الإسهام بفاعلية أكبر في إنتاج المعرفة وصياغة مستقبلها.



وشهد ختام القمة تكريم الشركاء والجهات المنظمة واللجان التنظيمية وفرق العمل، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح الدورة الثالثة، ودورهم في الإعداد والتنسيق والتنفيذ وتقديم تجربة تنظيمية متكاملة للمشاركين والمتحدثين والزوار، بما يعكس أهمية العمل المشترك في تنظيم الفعاليات المعرفية الدولية.