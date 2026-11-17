



افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدولي للملصق، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، التي تُقام تحت شعار «أسرة واحدة، قصص متعددة» تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، وذلك بحضور بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، وجمال الخياط، المدير المالي، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، ود. عرفات النعيم، مدير المهرجان، ونخبة من المهتمين والفنانين.



ضم المهرجان 377 عملاً اختارتها لجنة تحكيم دولية من 17 عضواً يمثلون 14 دولة من أربع قارات، من بين 1,937 عملاً وردت من 55 دولة. وتعرض الأعمال تنوع المقاربات البصرية التي تناول بها المصممون موضوع الأسرة. وتتوزع الأعمال على التجريب الطباعي، والتعبير بالخامات، والاستعارة المفاهيمية، والتجريد، والكولاج، والتواصل المتجذر ثقافياً، في تنوع يعكس اتساع المشهد المعاصر لتصميم الملصق.



ويضم المعرض أعمالاً لأسماء أسطورية في تصميم الملصق، من بينهم بولا شير (الولايات المتحدة)، وروزماري تيسي (سويسرا)، وأغنييشكا زيميشتشفسكا (بولندا)، وليوبا توموفا (بلغاريا)، وأنيت لينز (فرنسا)، وكابكا كينيفا (بلغاريا)، وغيتي كات (الدنمارك)، إلى جانب عدد كبير من المصممين الآخرين.



وتشكّل مشاركة الطلبة 33 في المئة من إجمالي المشاركات هذا العام، ما يعكس الدور التعليمي للمهرجان، إلى جانب دوره كمنصة عرض، وهو دور تعززه المشاركة الفاعلة للجامعات المحلية، وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية في الإمارات.



وقال معالي محمد أحمد المر خلال افتتاح المهرجان: «عام الأسرة التزام وطني، والمهرجان يترجم هذا الالتزام إلى حوار بصري عالمي. فمن خلال الملصق، هذه الوسيلة التي تتجاوز اللغات والحدود، نحتفي بما يجمع الإنسانية، ونصون تنوع قصصها»، مضيفاً: «في عام الأسرة، تذكّرنا هذه الدورة بأن الاختلاف لا يفرّقنا، بل يمكن أن يشكّل أساساً لحوار أكثر ثراءً وتفاهماً»، مشيراً إلى أن حجم المشاركة وصرامة التحكيم يجسدان مكانة المهرجان في المشهد الدولي لتصميم الملصق.



من جانبه، قال د. عرفات النعيم، أمين الدورة الثامنة ومدير مهرجان الإمارات الدولي للملصق، وعميد كلية التصميم في الجامعة الأمريكية في الإمارات، إن جودة الأعمال الـ 377 المختارة، وليس حجم المشاركات فحسب، هي ما يميز هذه الدورة.

وأوضح: «إن الأعمال المختارة ليست توضيحات لموضوع، بل أعمال تصميمية مكتملة يتوازن فيها المفهوم والشكل والخامة بدقة. كل عمل منها يستحق مكانه على الجدار».



وقال إن الأعمال تتجاوز الطريق السهل لتصوير الأسرة عبر الرموز المألوفة: «الحرف يغدو صورة، والملمس يستدعي الذاكرة، والتجريد يقيم علاقات دون تصوير أشخاص، والكولاج يعيد تركيب الشذرات في معانٍ جديدة. وقوة هذه الدورة تكمن في وعي كل مصمم بوسائله».



من جهته، قال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم: «إن الندوة تعتز بالحضور الدولي للمهرجان ودوره في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً للحوار والإبداع»، مضيفاً: «اتساع المشاركة الدولية وتنوع الشراكات مصدر اعتزاز للندوة، ويعكسان دور المهرجان في ربط المجتمعات التصميمية وخلق فرص للتفاعل بين الثقافات بلغة بصرية تتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية».



وثمّن البدور جهود المصممين والفنانين ولجنة التحكيم والمهرجانات والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين، لافتاً إلى مواصلة تعزيز مكانة المهرجان منصةً تجمع الإبداع بالمعرفة، والتنوع بالحوار، والرؤى الفردية بقيم إنسانية مشتركة.

وتعكس شراكات المهرجان الأكاديمية الدور المتنامي للمؤسسات الإماراتية في رعاية المواهب التصميمية؛ فقد شاركت الجامعة الأمريكية في الإمارات، عبر كلية التصميم، مشاركة فاعلة في دعم المهرجان وتمكين المصممين الناشئين، بإتاحة منصة للطلبة للعرض إلى جانب أسماء دولية راسخة.



وتندرج مشاركة الجامعة ضمن شبكة أوسع من الشركاء الأكاديميين تشمل جامعة قبرص للتكنولوجيا، وجامعة إسطنبول جراج باشا، والأكاديمية البولندية اليابانية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المساهمات المرتبطة بالمؤتمر الدولي للفنون الجميلة والطباعة والاستدامة.