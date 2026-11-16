

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 49، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2026 في أرض المعارض الدولية.

ويعرض المركز في جناحه المخصّص أكثر من 500 إصدار، من بينها 50 عنواناً جديداً، في مختلف مجالات المعرفة وكتب الأطفال والناشئة، من إصدارات مشاريعه الثقافية: «إصدارات» للنشر العربي، و«كلمة» للترجمة، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، التي تُعنى بنشر الكتب الحاصلة على منح «برنامج المنح البحثية» الذي أطلقه المركز للارتقاء بمجالات البحث العلمي في اللغة العربية ومختلف حقولها المعرفية، والتي تعكس جهود المركز في تحويل الأعمال الفكرية للكتّاب والمفكرين العرب والعالميين إلى كتب تغطي المجالات المعرفية، وتزوّد القراء في جميع أنحاء العالم العربي بمزيد من المعرفة.

ويسعى المركز من خلال هذه المشاركة إلى تعريف جمهور الثقافة والأدب على أحدث إصداراته وأبرز مشاريعه الثقافية ومبادراته النوعية التي أطلقها لدعم اللغة العربية ونشرها، وترسيخ مكانتها عالمياً، إلى جانب التواصل مع الناشرين حول العالم، والكتّاب والنخب الثقافية من المشاركين في الحدث، والاطلاع على تجارب النشر، ومستجدات الثورة التكنولوجية لتبادل الآراء، وإطلاق شراكات جديدة، ولقاء الجمهور.

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية، سنوياً، على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي يتمتع بمكانة ثقافية مهمة تتيح المجال لبحث فرص التعاون والتبادل الثقافي والحضاري، وبناء جسور التواصل القائمة على الفكر والمعرفة، ما يعكس عمق العلاقات الثقافية، والأخوية التي تربط البلدين، والتي تعززها القيم المشتركة، واللغة العربية، والتراث الخليجي الواحد.