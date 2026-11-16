أعلن متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار ومتحف البحرين الوطني، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إطلاق أول مبادرة أثرية وتعليمية مشتركة رئيسة من نوعها، بعنوان: «حوارات ماجان دلمون: التنقيب الأثري في قلعة البحرين».



ويركز المشروع على أعمال التنقيب في الطبقات العميقة، والتوثيق والتحليل العلمي لفترة دلمون خلال العصر البرونزي، لتسليط الضوء من جديد على الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية بين دلمون وماجان.

ويستند مشروع «حوارات ماجان دلمون»، إلى تاريخ طويل من التعاون الأثري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.



ينطلق المشروع في نوفمبر 2026، ويجمع علماء آثار ومتخصصين في المتاحف من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، لإجراء أعمال تنقيب تمتد على مدى ستة أسابيع في قلعة البحرين، أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو، وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، بما يسهم في تطوير أبحاث جديدة حول الماضي المشترك للمنطقة، إلى جانب إتاحة الفرصة لجيل جديد من علماء الآثار والمتخصصين في المتاحف لتنمية خبراتهم من خلال العمل الميداني.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تجسد هذه الشراكة عمق الروابط الثقافية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين، والتزامنا المشترك بصون تراث المنطقة للأجيال القادمة. ومن خلال توحيد جهود فرق الآثار والمتاحف، نمضي في تعزيز التعاون الثقافي، وإتاحة آفاق أوسع للتبادل المعرفي وتطوير الخبرات، وتعميق فهمنا للروابط التاريخية التي أسهمت في تشكيل هوية منطقتنا. وانطلاقاً من إرثنا المشترك، تسهم هذه الشراكة في دعم وتنشيط البحث العلمي، وتمكين الجيل القادم من العاملين في مجال التراث، ومواصلة دراسة التاريخ الغني لمنطقتنا، ومشاركته مع العالم».

وقال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: «تجمعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة روابط تاريخية وثقافية راسخة، ونحرص على تعزيزها من خلال توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجال البحوث والتنقيبات الأثرية. يسعدنا اختيار قلعة البحرين موقعاً لأول مبادرة أثرية وتعليمية مشتركة، نظراً لما تتمتع به من أهمية تاريخية، ترتبط بحضارة دلمون العريقة التي ازدهرت في البحرين قبل آلاف السنين، فضلاً عن كونها أول موقع في المملكة يدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو».



كما أشاد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة بدور متحف زايد الوطني في توثيق التاريخ المشترك للمنطقة، والإسهام في تعميق فهم ماضيها والحضارات التي تعاقبت عليها عبر القرون.

ويركز المشروع على أعمال التنقيب في الطبقات الأثرية العميقة، والتوثيق والتحليل العلمي لمكتشفات حقبة دلمون، التي تعود إلى العصر البرونزي. ومن المنتظر أن تسهم نتائج المشروع في إلقاء مزيد من الضوء على الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية بين حضارتي دلمون وماجان، وهما الاسمان القديمان المرتبطان بالبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.