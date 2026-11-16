في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على منظومة المعرفة، تبرز أهمية ترسيخ الثقة والمصداقية وحماية الأصالة الثقافية، وهو ما تسعى إلى مناقشته قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026.

وفي هذا السياق، أكدت أمل الهاشم مالك، نائب رئيس اللجنة التنظيمية من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، أن الحدث يهدف إلى جمع المؤسسات المعرفية بمختلف تخصصاتها في حوار مشترك؛ بغرض بحث كيفية الاستجابة للتحولات الجذرية، التي يفرزها الذكاء الاصطناعي على دورة المعرفة كاملة، والتي تشمل قطاعات الثقافة، والتعليم، والبحث والنشر.

وأضافت: «شعار القمة هذا العام «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي مستقبل مؤسسات المعرفة»؛ تم اختيارة نظراً لأن التحدي الحقيقي اليوم لم يعد يكمن في إنتاج المزيد المحتوى، بل يتعداه إلى القدرة على التحقق من موثوقية هذا المحتوى، والحفاظ على أصالته ومصداقيته».

وأردفت: «وعليه فإن برنامج هذه الدورة يركز بشكل مكثف على الأبعاد الثقافية والتقنية والمهنية لتلك التحولات، بالتوازي مع إتمام الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعرفية ومسؤولياتها الأصيلة في صون المصداقية والأصالة والذاكرة الثقافية».

وبينت أن فعاليات الدورة تتوزع على أربعة محاور رئيسية ومتكاملة؛ حيث يُعنى المحور الأول بـ«إنتاج المعرفة» لمناقشة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مجالات الإبداع والتأليف والإنتاج الفكري، بينما يركز المحور الثاني المعنون بـ«الثقة بالمعرفة» على المرجعية والأصالة والأدلة، وسبل التحقق من مصادر المحتوى، ويتداول محور «معرفة من؟» القضايا اللغوية المرتبطة بالمعرفة، ومدى حضور اللغات والثقافات المختلفة داخل الأنظمة الذكية، في حين يختتم البرنامج بمحور «صون المعرفة»، الذي يبحث في مستقبل الذاكرة والدور الحيوي للمكتبات والأرشيفات في حماية الموروث المعرفي والمحتوى الرقمي.