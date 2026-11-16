استعرضت الكاتبة الإماراتية، عائشة النعيمي، دور الكتابة في تعزيز الوعي بالذات وفهم المشاعر وتنظيم الأفكار والأولويات، خلال جلسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عنوان «اكتب لتفهم نفسك»، مؤكدة أن تدوين التجارب اليومية وإعادة قراءتها يساعدان الإنسان على اكتشاف أنماط تفكيره، والتمييز بين الوقائع وتفسيراته الشخصية لها، ومراجعة الأحكام التي يصدرها على نفسه والآخرين.



وأوضحت النعيمي في الجلسة التي ضمت تدريبات تفاعلية أتاحت للمشاركين تجربة أساليب مختلفة للكتابة والتعبير عن الأفكار والمشاعر، أن الكتابة تتيح مساحة للتأمل في الذات، خصوصاً عندما تتزاحم المسؤوليات والأفكار ويصعب تحديد مصادر الضغط والتشتت، مشيرة إلى أن نقل الأفكار إلى الورق يساعد على ترتيبها وتحديد الأولويات، في حين تكشف العودة إلى النصوص المكتوبة عن مشاعر أو كلمات متكررة قد تستدعي مزيداً من الاهتمام والفهم.



وقدمت النعيمي ثلاث تقنيات عملية، أولها الكتابة الحرة، التي تقوم على تدوين الأفكار دون توقف أو تصحيح لمدة عشر دقائق، بهدف تفريغ الذهن من الأفكار المتزاحمة. وثانيها الكتابة التعبيرية، التي تركز على المشاعر المرتبطة بالتجارب المؤلمة أو السعيدة، وتتيح التعبير عنها بصدق ووضوح. أما الثالثة فهي الكتابة بالأسئلة، التي تعتمد على طرح أسئلة موجهة تساعد على استكشاف ما يشغل الإنسان وتحديد الخطوات والأولويات المقبلة.

فرصة

وتطرقت عائشة النعيمي إلى أبحاث عالم النفس الأمريكي جيمس بينيبيكر في مجال الكتابة التعبيرية، مستعرضة نموذجاً يقوم على تخصيص 15 دقيقة يومياً، على مدى أربعة أيام متتالية، للكتابة عن الأفكار والمشاعر العميقة المرتبطة بالتجارب الصعبة، بوصفه إحدى الممارسات التي تساعد على فهم العلاقة بين التعبير الكتابي والتعامل مع الضغوط النفسية.

وأكدت أهمية الفصل بين الحدث الفعلي والمشاعر والتفسيرات التي يبنيها الإنسان حوله، موضحة أن الكتابة تمنحه فرصة لإعادة النظر في افتراضاته، والبحث عن احتمالات أخرى قبل إصدار الأحكام. ولفتت إلى أن تغيير الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا قد يفتح المجال لفهم أكثر اتزاناً للمواقف، ويساعد على الحد من الأحكام القاسية على الذات.



كما تناولت أهمية الاحتفاظ باليوميات والعودة إليها بعد فترات زمنية، باعتبارها وسيلة لملاحظة تطوّر الأفكار والمشاعر وأساليب التعامل مع التجارب، مشيرة إلى تجربتها الشخصية مع الكتابة منذ المرحلة الإعدادية، ودورها في تنظيم أولوياتها ومراجعة قراراتها. واستحضرت نماذج من تاريخ الكتابة التأملية والشخصية، منها كتاب «التأملات» لماركوس أوريليوس، و«صيد الخاطر» لابن الجوزي، لإبراز حضور تدوين الأفكار والتجارب الذاتية في ثقافات وعصور مختلفة.



وشددت النعيمي على أن الكتابة الشخصية لا تتطلب مهارات أدبية أو التزاماً بقواعد شكلية، داعية إلى التعبير باللغة التي يشعر الإنسان أنها الأقرب إليه، دون الانشغال بالأخطاء أو جمال الصياغة، مع التأكيد أن الكتابة لا تغني دائماً عن التواصل مع الآخرين وطلب المشورة عند الحاجة.