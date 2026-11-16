«قمة دبي الدولية للمكتبات» تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية

شهدت قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر عرضاً تطبيقياً عنوانه «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق»، قدمه فريق من معهد الابتكار التكنولوجي، ضم الدكتور حكيم حسيد، والدكتور لودوفيك لوبولو، والدكتورة بسمة الأمل بوساحة، وعبدالمنير، لاستعراض تطبيقات نماذج «فالكون» في معالجة اللغة العربية الإماراتية والتعامل مع المحتوى اللغوي والوثائق.



واستعرض خبراء معهد الابتكار التكنولوجي أحدث إنجازاتهم ضمن عائلة نماذج (فالكون)، الذي أُطلق رسمياً مع بداية شهر أكتوبر الماضي، وأصبح متاحاً للجميع، حيث يمكن للشباب والمستخدمين تجربة مختلف النماذج (المحادثة، والتعرف البصري، والترجمة) مباشرة، مع توفير مسارات تواصل للمطورين الراغبين في بناء تطبيقات متقدمة فوق هذه النماذج المفتوحة.

وأكدت الدكتورة بسمة الأمل بوساحة، قائدة فريق العربية ولهجاتها بمعهد الابتكار التكنولوجي، أن التوجه الحالي لا يقتصر على بناء نماذج ضخمة فحسب، بل يركز على تصميم أنظمة ذكية تلائم البنى التحتية للشركات والحكومات.

وأوضحت: «نحن لا نريد فقط نماذج كبيرة جداً، بل نريد أيضاً أن نبني نماذج تستطيع أن تلائم البنى التحتية للشركات والحكومات.. هذه هي الطريقة التي نحاول بها أن نضع أو نُحكم أكبر قدر من الذكاء والقوة ضمن نماذج أصغر حجماً بدلاً من الاحتياج إلى بناء منظومة كاملة».

وأضافت د. بسمة الأمل بوساحة أن الحفاظ على سيادة البيانات وخصوصيتها يُعد أولوية قصوى؛ إذ تتيح نماذج (Falcon) للمؤسسات إمكانية تشغيل النظم ضمن بنيتها التحتية الخاصة لضمان بقاء البيانات داخل المؤسسة وتحت السيطرة التامة.

وفي إطار الحديث عن العقبات التقنية أمام الذكاء الاصطناعي، أشارت إلى أن التعامل مع اللغة العربية يتطلب تجاوز القوالب النحوية البسيطة؛ نظراً لأن اللهجات المحلية ليست مجرد أدوات منطوقة، بل هي وعاء ثقافي وتاريخي واجتماعي متكامل.

تعزيز التجارب الرقمية

من جانبه، استعرض الدكتور لودوفيك لوبولو، مدير أبحاث الذكاء الاصطناعي الصوتي والكلامي بمعهد الابتكار التكنولوجي، الدور المحوري الذي تلعبه هذه التقنيات في الارتقاء بالتجارب الرقمية اليومية.

وتابع: «يمكن لنماذج (فالكون) كأنظمة وأدوات أن تعزز كل تجربة رقمية، وأن تدعم أيضاً المستخدمين ومتعلمي اللغات في سير عملهم اليومي من خلال منظومة متكاملة تشمل معالجة النصوص، وتحويل الصور والوثائق إلى نصوص رقمية، وتقنيات التعرف البصري والترجمة الفورية».