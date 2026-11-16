مكتبة محمد بن راشد تفتتح الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر



انطلقت، الأثنين، في مكتبة محمد بن راشد أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي تنظمها المكتبة على مدار يومي 16 و17 نوفمبر الحالي، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً ومديراً للجلسات يمثلون أكثر من 50 جهة محلية ودولية، ضمن برنامج يضم أكثر من 25 جلسة وحواراً متخصصاً، تناقش مستقبل المعرفة ومسؤوليات المؤسسات الثقافية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وافتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال القمة بكلمة أكد فيها أهمية ترسيخ الثقة بالمعرفة، وتعزيز مسؤولية المؤسسات في توثيق مصادرها وصون حقوق أصحابها، مع ضمان الإشراف البشري على استخدام التقنيات الذكية، وتعزيز حضور اللغة العربية والمعارف الثقافية في البيئة الرقمية. وقال معاليه: «نعني بهندسة الثقة أن تدخل هذه المسؤولية في صلب تصميم الأنظمة التي تنتج المعرفة وتتيحها، وأن يعرف الجمهور من يتحمل مسؤولية ما يُقدَّم إليه»، داعياً إلى توسيع التعاون الدولي بين المؤسسات المعرفية ومطوري التكنولوجيا لبناء منظومة معرفية أكثر موثوقية واستدامة.



تكريم

كما شهد حفل الافتتاح تكريم الشركاء والرعاة تقديراً لدورهم في دعم القمة وإنجاحها، وهم بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني، وشركة «كلاريفيت»، الراعي الفضي، وطيران الإمارات، شريك الطيران الرسمي، وشركة «نسيج»، الشريك التقني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شريك الوجهة.

واستهل اليوم الأول جلساته بحوار «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة»، بمشاركة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ويونس آل ناصر من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وعبدالله ماجد آل علي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبإدارة شذى الملا، وكيل وزارة مساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة.

وأعقبتها جلسة «الذكاء الاصطناعي وعمارة المعرفة المتغيرة»، بمشاركة البروفيسور ستيفن كايف من جامعة كامبريدج، والدكتور مونوجيت تشودري من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وإدارة الدكتور فادي سالم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث تناولت التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة وتنظيمها وتداولها وتقييمها.

وشهد البرنامج عرضاً تطبيقياً عنوانه «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق»، قدمه فريق من معهد الابتكار التكنولوجي، ضم الدكتور حكيم حسيد، والدكتور لودوفيك لوبولو، والدكتورة بسمة الأمل بوساحة، وعبدالمنير، لاستعراض تطبيقات نماذج «فالكون» في معالجة اللغة العربية الإماراتية والتعامل مع المحتوى اللغوي والوثائق.

حين تختفي المعرفة

وفي محور صون المعرفة، عُقدت جلسة «حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية»، بمشاركة الشيخ سلطان سعود القاسمي، والدكتور وليد غالي، وستيفان إيبير، وإدارة ليزلي غراي.

كما تناولت جلسة «ماذا نختار أن نحفظ؟»، بمشاركة الدكتورة ندى شبوط والدكتورة خولة العقيلي، وإدارة الدكتورة هلا خياط، مسؤوليات المؤسسات الثقافية في حفظ المجموعات والمقتنيات وصون الذاكرة المعرفية للأجيال المقبلة.

وفي محور الثقة بالمعرفة، شهدت القمة جلسة «ما الذي ينجو من الترجمة؟ الأدب والذكاء الاصطناعي والوساطة الثقافية»، بمشاركة إيان جايلز، ومايكل كوبرسون، ويارا المصري، وإدارة الدكتورة سحر عثماني، لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي في الترجمة ونقل الأدب والمعرفة بين اللغات والثقافات.

كما تناولت جلسة «من يروي حكايات أطفالنا؟»، بمشاركة تغريد النجار، ومنى هنينغ زريقات، وداليا تونسي، وإدارة الدكتورة سهام حرب، دور المؤلفين والناشرين والمؤسسات المعرفية في تشكيل المحتوى الموجه للأطفال.

وشهد البرنامج أيضاً جلسة «السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة»، بمشاركة فاضل المهيري، وأحمد حمودة، وبسمة حسام، وإدارة هبة فرحات، حيث ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي في السرد والإنتاج الإبداعي وصناعة الرسوم المتحركة.

محاضرة

وفي إطار مناقشة الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية، عُقدت جلسة «ما الذي يتطلبه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستدامته بصورة مسؤولة؟»، بمشاركة إياد أحمد والدكتور فادي سالم، وإدارة مايكي مهنا، لبحث التحديات والاعتبارات المؤسسية المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بصورة مسؤولة.

وتضمن برنامج اليوم الأول أيضاً محاضرة «الحكايات التي نرويها عن الذكاء الاصطناعي»، قدمها البروفيسور ستيفن كايف من جامعة كامبريدج، تناول خلالها دور السرديات والتصورات الثقافية في تشكيل فهم المجتمعات للذكاء الاصطناعي وتوقعاتها بشأن مستقبله. كما شهد الإعلان عن إطلاق الدورة الحادية عشرة من «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، في إطار الفعاليات التي يحتضنها برنامج القمة.

وامتدت الفعاليات إلى البرنامج المسائي، الذي تضمن محاضرة «هل نأتمن الذكاء الاصطناعي على رواية التاريخ؟»، قدمها الدكتور جوشوا سترنفيلد، وناقشت تأثير التقنيات الذكية في تفسير الأحداث التاريخية وسردها، والتحديات المرتبطة بموثوقية الروايات والمصادر التاريخية.

وتواصل القمة أعمالها غداً الثلاثاء، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المكتبات والنشر والبحث العلمي والتكنولوجيا، لمناقشة مستقبل اللغة العربية والتمثيل الثقافي في الأنظمة الذكية، والثقة في المعرفة، والحفظ الرقمي، وتطوير منظومة المعرفة في العصر الرقمي.