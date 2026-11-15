بطولة فزاع لليولة.. منافسة قوية وأجواء حماسية

حبست الحلقة الثالثة من برنامج «الميدان»، بنسخته الثانية والعشرين، أنفاس الجمهور حتى اللحظات الأخيرة، بعدما شهدت منافسة قوية بين أربعة من اليويلة الذين تبادلوا التفوق في التحديات الستة، قبل أن يحسم عبد الرحمن عمر الزعابي، من إمارة رأس الخيمة 75 علامة، وحمد محمد المقعودي من إمارة دبي 70 علامة، بطاقتي التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة فزاع لليولة في نسختها السادسة والعشرين، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط أجواء حماسية احتضنتها قلعة الميدان في منطقة المرموم.

وجاءت مجريات الحلقة حافلة بالتقلبات، ما أبقى احتمالات التأهل مفتوحة حتى المراحل الأخيرة، ومنح الحلقة طابعاً تنافسياً استثنائياً، عكس حجم الاستعداد والمهارات التي يمتلكها اليويلة المشاركون هذا الموسم.

اليولة تفتتح التحديات



واستُهلّت منافسات الحلقة الثالثة بتحدي اليولة على أنغام أغنية «سبعة أنعام»، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وألحان فايز السعيد، وغناء الفنان ميحد حمد، حيث قدّم اليويلة الأربعة عروضهم وسط أجواء حماسية، أظهروا خلالها مهاراتهم في التحكم بالسلاح وتناسق الحركات ودقة الأداء، في تحدٍّ يجسد أصالة هذا الفن الإماراتي، ومكانته في الموروث الوطني. وشهد التحدي تألق عبد الرحمن عمر الزعابي وحمد محمد المقعودي، اللذين نجحا في تحقيق العلامة، ليضعا أولى بصماتهما في مسار المنافسة نحو التأهل.



وشهدت الحلقة حضوراً لافتاً للمتأهل عبد الرحمن عمر الزعابي، من رأس الخيمة، الذي نجح في تحقيق العلامة في أربعة تحديات، شملت «زمط هين» و«عد القصيد» و«الرماية» و«اليولة»، مقدماً أداءً متوازناً، جمع بين المهارات التراثية والدقة والتركيز، ليحجز إحدى بطاقتي العبور إلى المرحلة التالية.



وفي المقابل، أظهر حمد محمد المقعودي، من دبي، جاهزية عالية، مكّنته من التفوق في أربعة تحديات، هي «زمط هين» و«السباحة» و«شد شداد» و«اليولة»، ليواصل مسيرة لافتة في البطولة، بعدما بدأ مشواره ضمن قائمة اليويلة الاحتياط، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة في المنافسات الرئيسة، ويثبت جدارته بانتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى المرحلة الثانية. ويمنح هذا الإنجاز مشاركته خصوصية إضافية، إذ نجح في تحويل فرصة المشاركة إلى حضور تنافسي مؤثر، مؤكداً أن الميدان يمنح الفرصة لمن يمتلك المهارة والاستعداد والقدرة على إثبات نفسه.



ولم تقلّ مشاركة بقية المتنافسين قوة وإثارة، إذ نجح زايد سهيل الصريدي، من إمارة الفجيرة، في تحقيق العلامة في تحديات «السباحة» و«الرماية» و«شد شداد»، فيما أظهر محمد مبارك الكربي، من مدينة العين، تميزاً في تحديي «عد القصيد» و«شد شداد»، ليسهم كلاهما في رفع مستوى المنافسة، وإبقاء نتائج الحلقة مفتوحة أمام احتمالات متعددة.



وعكست النتائج طبيعة التحديات الستة التي تقوم عليها البطولة، إذ لا يكفي التميز في مهارة واحدة لضمان التأهل، بل يتطلب الوصول إلى المرحلة التالية امتلاك قدرات متنوعة تجمع بين إتقان الفنون التراثية والمهارات الرياضية وسرعة الأداء ودقة التنفيذ، وهو ما جعل كل تحدٍ مؤثراً في مسار المنافسة وترتيب المتسابقين.

لحظات فاصلة



وقدمت الحلقة صورة عن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منافسات بطولة فزاع لليولة، بعدما أصبحت المهارة في اليولة جزءاً من منظومة أوسع من التحديات التي تختبر معرفة المتسابق بالموروث الإماراتي، وقدرته على ممارسة عدد من الفنون والرياضات المرتبطة بحياة أهل الإمارات، في تجربة تجمع بين الأصالة والتنافس الرياضي.



وأكدت ناتالي جوزيف أواديسيان، أن المنافسة التي شهدتها الحلقة الثالثة تعكس التطور المستمر في مستوى المشاركين، وما باتت تتطلبه البطولة من استعداد متكامل وقدرة على التعامل مع تحديات متنوعة، مشيرة إلى أن تقارب النتائج حتى اللحظات الأخيرة يبرز حجم الجهد الذي يبذله اليويلة للوصول إلى مراحل متقدمة.



وقالت: «ما شهدناه في هذه الحلقة يؤكد أن المنافسة لم تعد تُحسم بالتميز في مهارة واحدة، بل بقدرة المتسابق على الجمع بين المعرفة بالموروث وإتقان ممارساته المختلفة. والأجمل أن نرى شباباً من جميع إمارات ومدن الدولة يتنافسون بهذا المستوى من الجدية والشغف، فكل مشارك يدخل الميدان يحمل معه رغبة في الإنجاز، لكنه يحمل أيضاً جانباً من ثقافة وطنه وهويته. وهذه قيمة نعتز بها، لأن المهارات التي يتعلمها الشباب اليوم هي معارف نضمن استمرارها في الغد».



وأضافت: «إن اللحظات الحاسمة التي شهدتها الحلقة تمنحنا مؤشراً واضحاً على قوة المنافسة في هذا الموسم، لكنها تكشف أيضاً عن نجاح البطولة في تحفيز المشاركين على تطوير قدراتهم، وتوسيع معارفهم التراثية. ونحن في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ننظر إلى كل متسابق بوصفه مكسباً لهذا الموروث، سواء تأهل إلى المرحلة التالية أم لم يحالفه التوفيق، لأن المشاركة بحد ذاتها تعني أن جيلاً جديداً اختار أن يتعلم تراثه ويمارسه ويحافظ على حضوره في حياته».

حضور فني



وعلى الجانب الفني، استضافت الحلقة الفنان معضد الكعبي، الذي قدم أغنية «الروح الغرامية»، مضيفاً حضوراً غنائياً إلى أجواء المنافسات، في إطار الفقرات الفنية التي يحرص برنامج «الميدان» على تقديمها إلى جانب التحديات التراثية والرياضية.

ومع اختتام الحلقة الثالثة وتأهل الزعابي والمقعودي، تتجه الأنظار إلى الحلقة الرابعة الأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة فزاع لليولة في نسختها السادسة والعشرين، والتي ستشهد حسم آخر بطاقتين مؤهلتين إلى المرحلة الثانية، في مواجهة يُنتظر أن تبلغ فيها المنافسة ذروتها، مع اقتراب اكتمال عقد المتأهلين، ومواصلة رحلة البحث عن لقب البطولة في قلعة الميدان بالمرموم.