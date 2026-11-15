من الخبر إلى الكتاب.. صحافيو «البيان» يكتبون خارج إيقاع المهنة

حين ينتهي الصحافي من ضغط المواعيد النهائية وسرعة الإيقاع اليومي ليجلس أمام بياض الورق فإنه لا يغير أدواته فحسب، بل يعيد اكتشاف علاقته بالكتابة، فالصحافة تمنح صانعها عدسة دقيقة لمواكبة اللحظة، لكن التأليف يمنحه متسعاً لفهمها ووضعها في سياقها التاريخي والمعرفي الأعمق.

وفي هذا الإطار، طرحنا تحديات وشروط العلاقة بين الصحافة والتأليف على ثلاثة صحافيين من «البيان» وقّعوا إصداراتهم الجديدة ضمن الدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

يقول رفعت أبو عساف إن العمل الصحفي يشكل النواة الأساسية، والرافد الأكبر لمن يقرر خوض غمار التأليف، حيث تسهم المهنة بنحو 70 % من هذا التحول، باعتبار الصحافي كاتباً بالطبيعة، مضيفاً:

«الخبرة الصحفية تمنح صاحبها مفاتيح الصياغة، وفن الحبكة، وسبك الخيوط، وديباجة النصوص، ليكون أهلاً لقيادة فضاء كتابي أرحب»، ويتابع مقارناً بين العالمين: «قيود العمل الصحفي تفرض على الصحافي أطراً وهوامش ومحددات صارمة لما هو مسموح وممنوع، بينما يمنحك الكتاب فضاء أرحب لتكون أنت سيد الحكاية، ويسدّد الأفكار، وخصوصاً على صعيد السرد».

تجربة تنموية

من جانبه، يجسد محمد الصرايرة هذا التحول بنموذج عملي من خلال كتابه «قصة الاقتصاد الإماراتي»، موضحاً كيف ولدت الفكرة حين أدرك أن التجربة التنموية الاستثنائية للدولة، منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى بناء نموذج اقتصادي عالمي متنوّع، أكبر من أن تحتملها مقالة صحفية أو سلسلة تقارير. ويقول محمد الصرايرة: «كنت أتابع هذه التحولات بحكم عملي الصحفي، لكنني شعرت مع الوقت أنها تحتاج إلى عمل يجمعها في سياق واحد يربط التأسيس بالإنجازات الراهنة».

ويوضح قائلاً: «الكتاب أتاح لي التوقف عند التفاصيل، والجذور التاريخية، والجمع بين التوثيق والتحليل والاستشراف، فالصحافة تواكب اللحظة، أما الكتاب فيمنحك فرصة قراءة ما قبلها وما بعدها». ويختتم محمد الصرايرة رسالته لكل صحافي يمتلك مادة كتاب يتردد في نشرها بالقول:

«لا تؤجل، فبعض القصص أكبر من أن تبقى حبيسة الأدراج، فالصحافي بطبيعته قريب من الأحداث، وقادر على الوصول إلى المصادر، لكن الانتقال إلى دفتي كتاب يتطلب الصبر والبحث والعمق، لتتحول المادة الصحفية العابرة إلى معرفة موثقة تبقى بعد انقضاء الحدث».

شغف للتأمل

أما إسماعيل حيدر فينظر إلى التأليف بوصفه عودة إلى شغف أعمق، واستعادة لذاكرة متأملة خارج ضغوط اليومي، موضحاً أن الصحافة علّمته ملاحقة الحدث والانتباه للتفاصيل، بينما منحته الكتابة الأدبية والسرد والنصوص المفتوحة كما في إصداريه «إلى مطر قديم» و«حكايات على حافة الماء» ترف التأمل وصياغة المشهد على مهل.

ولا يرى حيدر في اللغة الصحفية عبئاً يُتخلص منه، مستشهداً بكبار الروائيين، من أمثال الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، الذين أبدعوا في عالم الرواية، بالتزامن مع اشتغالهم في الصحافة. ويؤكد حيدر بأن ما يتغير هو التخلي عن استعجال الخلاصة، فالصحافي يسعى إلى إجابات قطعية، بينما يترك السارد الأسئلة مفتوحة محتفياً بعين الصحافي، التي ترصد التفاصيل، وتمنحها أبعاداً وجدانية وإنسانية أرحب.