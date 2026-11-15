مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يختتم مشاركته في الشارقة الدولي للكتاب

اختتمت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بعد حضور معرفي وثقافي اتسم بالتنوع والثراء، وقدّم لزوار المعرض مجموعة واسعة من إصدارات المركز، التي تناولت جوانب متعددة من الثقافة والتراث والتاريخ والصورة والحكاية الشعبية، في انعكاس لتعدد المسارات التي يعمل من خلالها المركز على توثيق الذاكرة ونقلها إلى الأجيال.

وشكّل جناح المركز طوال أيام المعرض مساحة مفتوحة للكتاب والباحثين والمهتمين بالتراث والثقافة، واستقبل أعداداً كبيرة من الزوار الذين اطلعوا على محتوياته وإصداراته، وتعرفوا إلى طبيعة المشاريع البحثية والمعرفية التي تنفذها إدارة البحوث والدراسات، وما تقدمه من أعمال تسهم في توثيق جوانب من تاريخ المجتمع الإماراتي وموروثه الثقافي والاجتماعي.

واتسمت مشاركة المركز بتنوع لافت في طبيعة الإصدارات المعروضة، بين الكتب البحثية والتاريخية والتراثية، والمؤلفات التي تتناول الثقافة الإماراتية ومفردات الحياة الاجتماعية، إلى جانب الإصدارات المرتبطة بالصورة والتوثيق البصري، والخروفة التي تستعيد الحكاية الشعبية، وتقدمها للأجيال الجديدة ضمن قالب معرفي يحافظ على روحها وخصوصيتها.

ومنح هذا التنوع المنصة هوية معرفية متكاملة، عكست اتساع مفهوم التراث لدى المركز، باعتباره منظومة تتداخل فيها الوثيقة والكلمة والصورة والرواية الشفهية والحكاية، وتشكل مجتمعة سجلاً للإنسان والمكان والتحولات التي عاشها المجتمع عبر مراحله المختلفة.

حضور وتفاعل

وشهد جناح المركز إقبالاً واسعاً من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الباحثين والكتاب والطلبة والمهتمين بالتاريخ والتراث والثقافة، إلى جانب جمهور القراء من مختلف الفئات العمرية، الذين تعرفوا إلى أحدث إصدارات المركز واطلعوا على موضوعاتها ومضامينها.

كما شكلت المشاركة فرصة للحوار المباشر مع الباحثين والمهتمين بالشأن التراثي، والتعريف بما تضطلع به إدارة البحوث والدراسات من جهود في البحث والتوثيق والنشر، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والإصدارات التي تسعى من خلالها إلى تحويل المادة التاريخية والتراثية إلى محتوى معرفي متاح وقادر على الوصول إلى جمهور أوسع.

الكتاب والذاكرة

وأكدت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة في مسار المركز المعرفي، لما يوفره المعرض من فرصة للقاء القارئ والباحث والمهتم بالتراث في واحدة من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وقالت: «ننظر إلى الكتاب باعتباره أكثر من وعاء للمعرفة؛ فهو وسيلة لحفظ الذاكرة وإطالة عمر التجربة الإنسانية، وعندما نوثق التراث في بحث، أو نحفظ لحظة في صورة، أو نستعيد حكاية تناقلتها الأجيال، فإننا نمنح جزءاً من ذاكرتنا فرصة جديدة للبقاء والوصول إلى من يأتي بعدنا».

وأضافت: «حرصنا على أن تعكس مشاركتنا تنوع الموروث نفسه، فهناك التاريخ والثقافة والصورة والحكاية والذاكرة الاجتماعية، ولكل منها طريقته في رواية المجتمع. وما لمسناه من اهتمام الزوار والباحثين بإصدارات المركز، يؤكد أن المحتوى التراثي حين يُبحث ويوثق ويقدم بصورة علمية وجاذبة، فإنه يظل حاضراً وقادراً على مخاطبة مختلف الأجيال».

وأشارت بن حريز إلى أن المعارض الثقافية الكبرى تتيح التعرف إلى اهتمامات القراء والباحثين، وفتح آفاق جديدة للتواصل وتبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير المشاريع البحثية والإصدارات المستقبلية.

ورافقت إذاعة «الأولى» التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بتغطية حية ومباشرة من منصة المركز طوال أيام المعرض، عبر برنامج «رمسة العرب» الذي تقدمه عائشة البدواوي. واستضاف البرنامج عدداً من ممثلي الهيئات والجهات المشاركة، في حوارات تناولت أبرز الإصدارات والمبادرات الثقافية والمعرفية، بما أسهم في نقل نبض المعرض إلى جمهور الإذاعة، وتعزيز حضور المركز كمنصة تجمع بين المعرفة والإعلام والتفاعل المباشر مع صناع المحتوى الثقافي.