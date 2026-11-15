فرقة "أصوات المدينة" السودانية تلتئم في القاهرة

يؤدي محمد المصطفى معزوفات على غيتاره في استوديو في القاهرة بعيدا عن مدينته الخرطوم حيث كانت فرقته تغنّي لآلاف السودانيين الذين تظاهروا من أجل الديموقراطية.

وبعد سنوات في المنفى في بلدان مختلفة بسبب الحرب التي اندلعت سنة 2023، تسنّى لمحمد المصطفى لمّ شمل "أصوات المدينة" في العاصمة المصرية حيث عاد الموسيقيون إلى استوديوهات التسجيل وخشبات المسارح من جديد.

وكشف عازف الغيتار الذي شارك في تأسيس الفرقة والملقّب بتيمون في تصريحات لوكالة فرانس برس "ما زلت عاجزا عن استيعاب أننا رجعنا... وأكاد لا أصدق".

وفي الاستوديو، تعيد الأغاني أفراد الفرقة إلى أجواء الخرطوم.

وقبل يومين من اندلاع الحرب السودانية كانت الفرقة تتناقش في برنامج حفلها المقبل.

لكنها غرقت في دوّامة الحرب المستشرية في السودان التي أودت بحياة عشرات الآلاف وهجّرت الملايين.

موسيقى وسط المتاريس

وتعدّ "أصوات المدينة" التي تأسست في الخرطوم سنة 2014 ضمن مجموعة من فرق موسيقى الآندرغراوند التي غيّرت ملامح الموسيقى السودانية التقليدية.

وهي تندّد في أغانيها التي تمتزج فيها ألحان الموسيقى الشعبية والجاز والريغي والأنغام المعاصرة، بالفساد واللامساواة والحياة في ظلّ نظام استبدادي "بكلام معروف المقصود منه"، على ما قال المغني إبراهيم أحمد طه الذي أوقف مرّات عدّة بسبب أعماله الموسيقية.

لكن عندما نزل الشباب السوداني إلى الشارع في ديسمبر 2018 لإسقاط حكم البشير، باتت أغاني الفرقة تصدح من الهواتف المحمولة والسيارات ووسط المتاريس.

ويتذكّر تيمون شابا شارك في التظاهرات لا تغيب صورته عن باله كان يبثّ موسيقى فرقته لأن الموسيقى تدفع الناس على التقدّم وتقول لهم "ألا يتراجعوا في وجه القمع".

وعهدت "أصوات المدينة" المشاركة في الاحتجاجات والاعتصامات أمام المقرّ العام للجيش في الخرطوم حيث كان المتظاهرون يستمعون في أمسياتهم إلى خطابات وأغنيات وقصائد.

وبمرور السنين أسفرت الحرب عن خسارة أفراد الفرقة، كغيرهم من السودانيين، كلّ ما كانوا يملكونه.

وأخبر المصطفى "عندما تخرج ترى الجثث في الشارع والمباني مدمّرة والخراب قد حلّ".

وكشف أن مقرّهم تعرّض للنهب "بكراسيه وطاولاته وآلاته الموسيقية".

وفي ظلّ احتدام المعارك، اضطر الموسيقيون للفرار.