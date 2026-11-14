توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال «دبي للتصميم».. آفاق وآثار



يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في شتى القطاعات الإبداعية، لا سيما في مجال التصميم، حيث يعزز استدامة هذا القطاع ويسهم في تسهيل مهام المصممين.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأبرز حفاظ الموهوبين على بصمتهم البشرية وترسيخ حضور الهوية والثقافة المحلية وسط هذه الثورة التكنولوجية وتطورات العصر الحديث.

وتبدو دورة أسبوع دبي للتصميم في هذا العام، التي أقيمت من 3 إلى 8 نوفمبر الجاري، حافلة بالتصاميم المتميزة، ومن بينها تصاميم لمبدعين يهتمون بتوظيف الذكاء الاصطناعي.



«البيان» تضيء على أهمية ودور حضور التصاميم التي تنجز بالذكاء الاصطناعي في هذا الحدث، وأيضاً على جوانبها وآثارها المتنوعة، ذلك من خلال استطلاع آراء مجموعة من المتخصصين المشاركين في فعاليات الأسبوع.



توظيف التقنيات



أوضحت المهندسة المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه، شريكة التصميم لمعرض المصممين الإماراتيين (إرث الغد)،عن طبيعة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال، أن هذه التقنيات تمثل سلاحاً ذا حدين؛ فهي من جهة تُعد أداة مساعدة قوية تسهم في تسريع وتيرة العمل، وتنظيم الأفكار، وتقديم المشاريع بصورة أفضل وأكثر عصرية، ومن جهة أخرى قد تشكل تحدياً إذا أُسيء استخدامها.

وأكدت أن أساس الإبداع ينطلق من التفكير البشري والبيئة المحلية التي يستلهم منها المصمم إلهامه، فالذكاء الاصطناعي لا يمتلك معرفة عميقة بهذه الجذور.



وأشارت إلى أن المصمم في أرض الإمارات قادر تماماً على إيصال الفكرة والهوية المحلية للعالم، وأصبح يقدم هذه الرؤية بطريقة معاصرة تخاطب الجمهور العالمي، مستشهدةً بمشاركة العديد من المصممين المحليين في معارض عالمية مثل معرض «ميزون آند أوبجيه» في فرنسا، و«لندن ديزاين ويك» في بريطانيا، وهو ما يعكس قابلية العالم لاستكشاف وتذوق الثقافة الإماراتية العريقة.



أولوية المصمم



وقالت المهندسة المعمارية ريم نصّور، صاحبة مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» الفائز بجائزة الأشغال المدنية ضمن أسبوع دبي للتصميم: «إن توظيف التكنولوجيا المتقدمة في قطاع التصميم يجب أن يبدأ من منظومة القيم المحلية وتحديد الأولويات أولاً، بحيث تُستخدم التكنولوجيا لمساعدة المصممين والمهندسين على تطويع خامات البيئة المحلية ووفرتها بطرق مبتكرة دون طمس الملامح الثقافية للمدينة».



وأشارت إلى أن المصمم أو المهندس يجب ألا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمله بشكل كلي لتفادي التشابه، بل كأداة مساعدة تجعل كل عمل مختلفاً عن الآخر.



مسؤولية المبدع



بدورها، أكدت الفنانة والمصممة داليا رافع، المرشحة لجائزة «أبواب»، أحد المبادرات والجوائز الرئيسية التي تُقام سنوياً ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، أن ظهور أدوات تقنية حديثة لا يلغي وجود الإنسان ولا يمحي بصمته، وخصوصاً في فضاءات التصميم حيث لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتج أو يصمم عملاً يحمل روحاً إنسانية دون تدخل بشري.



ولفتت إلى أن التكنولوجيا وتطورات العصر ليست سوى أدوات بيد أي مبدع يؤمن بهويته، فهو المسؤول الأول عن هويته البشرية والثقافية.