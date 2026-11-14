خليفة الظنحاني.. حين يكتب الشاب بروح المسافر وعين الحالم



خلف كل كاتب حكاية رسمت ملامح كتابته الأولى، والكاتب الإماراتي خليفة راشد الظنحاني لم تكن الكتابة لديه وليدة صدفة، بل بذرة غرستها طقوس الطفولة، وسقاها شغف مبكر باللغة والترحال، وصدرت له أول رواية وهو لم يزل في السابعة عشرة من عمره.



يعود الظنحاني بذاكرته إلى نقطة الانطلاق الأولى، حيث تتعدد مواهبه بين الرسم وتعلم اللغات، غير أن شرارة الكتابة انطلقت باكراً في سن السادسة عشرة.

يقرّ الكاتب بفضْل المحيطين به، مشيراً إلى أن صديقه وأخاه «حمدان الشراري» وأساتذة اللغة العربية كانوا هم البوصلة والتشجيع، الذي مهّد له الطريق نحو عالم الحبر والورق، لتتوج هذه البدايات بإصدار روايته الأولى وهو في مقتبل العمر.



أثر الترحال



مع تعدد إصداراته وتوالي أيامه لم يبقَ أسلوب خليفة على حاله؛ فالكاتب يؤمن بأن التجربة الإنسانية تتسع بقدر ما تتسع آفاق صاحبها، ويؤكد أن كثرة الأسفار واختلاطه بثقافات وصداقات عالمية جديدة كان لهما الأثر الأكبر في صقل نضوجه الأدبي، وتغيير نظرته للأشياء، وهو ما ينعكس بوضوح في عمق الموضوعات، وتنوعها في أعماله الحالية.



ولأن الكاتب الحقيقي يرى ثمرة تعبه في عيون قرّائه يحتفظ الظنحاني في ذاكرته بالكثير من أصداء الجمهور، وخصّ بالذكر ذلك التعليق الذي لامس شغاف قلبه من قارئة أثنت على «النهايات غير المتوقعة»، واعتبرت إحدى رواياته الأفضل في قراءاتها، وهو دافع يجدد فيه طاقة الاستمرار.



بعيداً عن قوالب تطوير الذات النمطية يدافع خليفة بقوة عن حق الشباب في ارتياد عوالم «الفانتازيا والخيال العلمي»، معتبراً أن القراءة في جوهرها ممتعة، وتوسيع للخيال واكتشاف لعوالم وأفكار جديدة، تنمي الوعي بروح مشوقة.



يختزل الظنحاني رسالته للقارئ في أسطر بليغة داعياً إياه للإيمان بنفسه، واتخاذ قراراته باستقلالية تامة، وتحمل مسؤوليتها. إنها باختصار حكاية كاتب لا يكتب ليمتلئ الورق، بل ليحثنا على العيش بحرية ووعي.