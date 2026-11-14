«الصندوق الموسيقي» يحوّل الحكايات إلى عرض مسرحي في «الشارقة للكتاب»



استقطب عرض «الصندوق الموسيقي»، الذي يقدمه الفنانان البرتغاليان أندريه دوس سانتوس فييرا وهيلينا ريس، اهتمام زوار الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال تجربة مسرحية تفاعلية مستوحاة من حكايات الأمراء، تجمع بين الموسيقى والأداء الحركي والتواصل المباشر مع الجمهور، ضمن برنامج العروض الجوالة الذي يحتضنه المعرض.



ويقوم العرض على تجسيد شخصيتي أمير وأميرة داخل صندوق موسيقي، حيث تؤدي ريس دور أميرة تقف ساكنة على منصة دوارة، قبل أن تبدأ بالحركة مع إدارة مفتاح الصندوق، فيما يجسد فييرا شخصية الأمير الذي يرافقها خلال العرض. ويعتمد الفنانان على الحركة والموسيقى والأزياء المسرحية في تقديم مشاهد مستوحاة من القصص الخيالية، مع إتاحة المجال أمام الزوار للتفاعل مع الشخصيتين والتقاط الصور التذكارية.



الحكايات الخيالية في عرض حي



وأوضحت هيلينا ريس أن «الصندوق الموسيقي» يستلهم عالم الحكايات التي ارتبطت بذاكرة الطفولة، بما تتضمنه من أمراء وأميرات وشخصيات خيالية، مشيرة إلى أن العرض يهدف إلى تقديم هذه الشخصيات بصورة حية تتيح للجمهور الاقتراب منها والتفاعل معها.



من جانبه، أكد أندريه دوس سانتوس فييرا أن أكثر ما يلفت انتباهه خلال تقديم العرض هو اندماج الجمهور مع الشخصيات المسرحية، وقال: «من المدهش أن نرى الجمهور يتعامل معنا بوصفنا شخصيات من حكاية خيالية، وليس باعتبارنا أشخاصاً حقيقيين».



وإلى جانب «الصندوق الموسيقي»، يقدم الفنانان البرتغاليان عرضاً جوالاً آخر بشخصيتي «السيد مافن والسيدة تشيري»، وهما شخصيتان مستوحاتان من عالم الحلويات، تعتمدان على الأداء الكوميدي والتفاعل مع الجمهور لإضفاء أجواء من المرح على تجربة زيارة المعرض.



وتندرج هذه العروض ضمن برنامج فني يتضمن شخصيات مسرحية متنوعة تتجول في قاعات المعرض وممراته، من بينها شخصية خيالية تخرج من كتاب قصصي عملاق، وشخصيات ملونة تقدم عروضاً تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية.



وتسهم العروض الجوالة في تنويع التجارب التي يقدمها المعرض لزواره، من خلال الجمع بين الأنشطة الثقافية والفنون الأدائية والترفيه العائلي، بما ينسجم مع شعار الدورة الحالية «من صُنع الحكايات»، الذي يبرز حضور القصص في أشكال إبداعية تتجاوز الكتاب إلى المسرح والفنون البصرية.